6 ноября мы сможем увидеть редкое явление на небе

В ночь на 6 ноября можно будет увидеть сближение почти полной Луны со звездным скоплением Плеяды в созвездии Тельца. Космическое явление продлится несколько часов перед рассветом и будет хорошо видно на западном небе. Наблюдать за ним можно невооруженным глазом, а с помощью бинокля – разглядеть "Семь сестер".

6 ноября ночное небо подарит наблюдателям впечатляющее зрелище: Луна, освещенная на 94%, окажется рядом со звездным скоплением Плеяды. Увидеть это можно будет в западной части неба примерно за несколько часов до восхода Солнца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Как увидеть встречу Луны с Плеядами?

Плеяды, известные также как "Семь сестер", будут выглядеть как тусклое пятно света чуть выше и левее Луны - примерно на расстоянии пяти градусов. Для ориентира: это ширина трех средних пальцев, вытянутых на длину руки.

С помощью бинокля 10×50 можно будет четко увидеть семь самых ярких звезд этого скопления - Меропу, Электру, Майю, Тайгету, Астеропу, Алкиона и Целено. Кроме них, в Плеядах есть еще более тысячи слабых звезд, которые образуют настоящий "звездный улей".

Как пишет The Diary24, владельцы телескопов с диаметром апертуры от 8 дюймов при благоприятных условиях увидят также планету Уран - маленькую голубую точку, расположенную неподалеку. Хотя она кажется незаметной, на самом деле это гигантский мир в четыре раза больше Земли, который находится на расстоянии более 2,7 миллиардов километров.

Ночь на 6 ноября станет прекрасной возможностью для поклонников астрономии, чтобы насладиться красотой звездного неба и одним из самых ярких объектов созвездия Тельца.