Насколько все серьезно?

Утром 6 ноября вблизи Земли прошла волна солнечной материи от одного из корональных выбросов массы. Тогда, 4 ноября, наша звезда взорвалась по меньшей мере четырьмя вспышками, но только две из них закончились выбросами. К сожалению, обе были направлены в нашу сторону. Как и предполагали ученые, первые эффекты начались через два дня, пишет 24 Канал.

Напомним, первой была вспышка класса М3.5 из пятна AR4274. Она породила корональный выброс массы (КВМ), который оказался быстрее, чем большинство ему подобных. Обычно потоки плазмы Солнца движутся к нам в течение трех дней, но этому хватило двух.

Интересно, что ученые предсказывали магнитную бурю на уровне только G1, однако в результате магнитометры зафиксировали ее на уровне G3.

Согласно классификации NOAA, G3 – это сильный уровень, при котором может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты и в отдельных случаях во время длительных возмущений могут быть видимы на севере Украины.

В тот же день произошел еще более сильный взрыв X1.8, который происходил от того же солнечного пятна под номером AR4274. После него также наблюдалось гало коронального выброса. Как и в случае предыдущего КВМ, прибытие этого ожидали 6 или 7 числа.

Есть вероятность, что эти два потока объединились, поэтому магнитная буря усилилась от прогнозируемого уровня G1 до значительно более сильного G3, однако учитывая, что между ними было много часов разницы, нас может ожидать длительный период пребывания в потоке солнечной плазмы, который растянется на несколько дней.

Какая ситуация сейчас?

Первую активность начали фиксировать еще ночью, в половине второго 6 ноября. Магнитная буря достигла уровня G1.

В семь утра приборы зафиксировали рост до G2.

О 8:45 сообщили о G3.

Ровно через час сила возмущения упала до начального уровня G1, на котором сохраняется до сих пор.

Что прогнозируют на следующие дни?

Как пишут ученые на Spaceweather, это только начало. Вероятно, бури продлятся до 8 ноября и периодически будут колебаться до уровня G3.

Кроме того, нет оснований считать, что эта усиленная солнечная активность утихнет в ближайшие дни. Как мы уже увидели, группа солнечных пятен AR4274 является очень неспокойной и порождает вспышки от M до X, то есть два самых мощных уровня. Во время взрывов М3.5 и X1.8 эта область находилась на западном крае видимого солнечного диска, но даже так оказывает столь ощутимое действие на нас.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 6 ноября 2025 года / Фото SDO/solen.info

В процессе вращения Солнца, примерно через неделю, эти пятна уже будут "смотреть" прямо на нас, поэтому угроза значительно возрастет. Если на этот раз нас задело только краем потока, как отмечали отчеты solen.info, то будущие КВМ будут полностью направлены на нас, поэтому мы окажемся под прямым ударом.

Напомним, большинство КВМ, если они направлены в нашу сторону, достигают планеты в течение трех дней. Наука не умеет прогнозировать выбросы, поэтому ученые лишь делают выводы из фактических наблюдений. Текущий прогноз о буре до 8 ноября актуален лишь до того момента, пока не произойдут новые КВМ. Если выброс произойдет, следует отсчитать 2-3 дня до очередных возмущений.