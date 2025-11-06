Наскільки все серйозно?

Уранці 6 листопада поблизу Землі пройшла хвиля сонячної матерії від одного з корональних викидів маси. Тоді, 4 листопада, наша зоря вибухнула щонайменше чотирма спалахами, але лише два з них закінчилися викидами. На жаль, обидва були спрямовані в наш бік. Як і передбачали науковці, перші ефекти почалися через два дні, пише 24 Канал.

Нагадаємо, першим був спалах класу М3.5 з плями AR4274. Він породив корональний викид маси (КВМ), який виявився швидшим, ніж більшість йому подібних. Зазвичай потоки плазми Сонця рухаються до нас протягом трьох днів, але цьому вистачило двох.

Цікаво, що науковці передбачали магнітну бурю на рівні лише G1, проте в результаті магнітометри зафіксували її на рівні G3.

Згідно з класифікацією NOAA, G3 – це сильний рівень, при якому може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти й в окремих випадках під час тривалих збурень можуть бути видимі на півночі України.

Того ж дня відбувся ще сильніший вибух X1.8, який походив від тієї ж сонячної плями під номером AR4274. Після нього також спостерігалося гало коронального викиду. Як і у випадку попереднього КВМ, прибуття цього очікували 6 або 7 числа.

Є імовірність, що ці два потоки об'єдналися, тому магнітна буря посилилась від прогнозованого рівня G1 до значно сильнішого G3, однак враховуючи, що між ними було багато годин різниці, на нас може очікувати тривалий період перебування в потоці сонячної плазми, який розтягнеться на кілька днів.

Яка ситуація зараз?

Першу активність почали фіксувати ще вночі, о пів на другу 6 листопада. Магнітна буря досягла рівня G1.

О сьомій ранку прилади зафіксували зростання до G2.

О 8:45 повідомили про G3.

Рівно через годину сила збурення впало до початкового рівня G1, на якому зберігається й досі.

Що прогнозують на наступні дні?

Як пишуть науковці на Spaceweather, це лише початок. Імовірно, бурі триватимуть до 8 листопада й періодично коливатимуться до рівня G3.

Крім того, немає підстав вважати, що ця посилена сонячна активність вщухне найближчими днями. Як ми вже побачили, група сонячних плям AR4274 є дуже неспокійною й породжує спалахи від M до X, тобто два найпотужніші рівні. Під час вибухів М3.5 та X1.8 ця область перебувала на західному краї видимого сонячного диска, але навіть так чинить настільки відчутну дію на нас.



Карта сонячних плям і корональних дір станом на 6 листопада 2025 року / Фото SDO/solen.info

У процесі обертання Сонця, приблизно через тиждень, ці плями вже "дивитимуться" прямо на нас, тож загроза значно зросте. Якщо цього разу нас зачепило лише краєм потоку, як зазначали звіти solen.info, то майбутні КВМ будуть повністю спрямовані на нас, тож ми опинимося під прямим ударом.

Нагадаємо, більшість КВМ, якщо вони спрямовані в наш бік, досягають планети протягом трьох днів. Наука не вміє прогнозувати викиди, тому вчені лише роблять висновки з фактичних спостережень. Поточний прогноз про бурі до 8 листопада актуальний лише до того моменту, поки не відбудуться нові КВМ. Якщо викид станеться, слід відрахувати 2-3 дні до чергових збурень.