Дешевле, чем iPhone: Apple готовит бюджетный MacBook с упрощенными характеристиками

2026 год может стать одним из самых насыщенных для линейки MacBook. Внутри компании говорят о серии релизов в течение нескольких месяцев от обновленных Pro до более доступной модели для студентов. Часть новинок ожидается уже в ближайшее время, другие ближе к концу года.

Когда и какие MacBook представит Apple?

По информации журналиста Марка Гурмана, компания готовится к активному циклу запусков. Во внутренних коммуникациях Apple говорится о "чрезвычайно насыщенном" периоде релизов, пишет CNET.

Февраль – март: MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max

Первыми могут выйти 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Базовый M5 уже появился в прошлом году, а теперь компания готовит более производительные версии для профессиональных задач – видеомонтажа, 3D-моделирования и обработки данных для искусственного интеллекта.

Ожидается увеличение количества ядер центрального и графического процессора, а также большие объемы оперативной памяти. В то же время серьезных изменений в дизайне в этом поколении еще не предвидится – обновление будет внутренним.

Если цены останутся на прежнем уровне, 14-дюймовая версия с M5 Pro будет стартовать примерно от 1 999 долларов, а 16-дюймовая – от 2 499 долларов. Выход может быть синхронизирован с релизом macOS 26.3.

Весна: MacBook Air с M5

Обновление получит и MacBook Air. Вероятнее всего, речь идет о привычном весеннем обновлении также без редизайна. Ожидается стандартная конфигурация с 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами накопителя.

Стартовая цена, по предварительным данным, останется на уровне 999 долларов. Кардинальных изменений во внешности модели пока не прогнозируют – новый дизайн может появиться только через несколько лет.



Обновления MacBook в 2026 году не предусматривают изменений в дизайне / Фото Unsplash

Первое полугодие: бюджетный MacBook

Наиболее неожиданной новинкой может стать доступный MacBook по цене от 599 – 699 долларов. Вместо чипов серии M он может получить процессор A-серии, аналогичный тем, что устанавливаются в iPhone.

Аналитик Мин-Чи Куо предполагает использование A18 Pro – чипа из iPhone 16 Pro. В таком случае производительность будет ниже M4 примерно на 40 процентов, а поддержка Thunderbolt может отсутствовать.

Дисплей ожидается около 13 дюймов, возможно 12,9 дюйма. Такая модель станет прямым конкурентом Chromebook и бюджетных ноутбуков на Windows. Основная аудитория – пользователи, которым нужно устройство для вебсерфинга, работы с документами и базового редактирования медиа.

Вторая половина года: OLED MacBook Pro с сенсорным экраном

Самые радикальные изменения могут произойти в конце года, пишет Bloomberg. Apple готовит первый MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным управлением. Это станет дебютом такой технологии в ноутбуках компании.

Кроме OLED-панели, модель может получить новые процессоры M6, более тонкий корпус и измененную фронтальную камеру – вместо "челки" планируется отверстие в стиле Dynamic Island. Для сенсорного управления Apple якобы разработала усиленный шарнир, чтобы дисплей не отклонялся при прикосновении.

Несмотря на сенсорный экран, традиционная схема с клавиатурой и трекпадом останется ключевой.

Через дорогие компоненты цена таких моделей, вероятно, будет на несколько сотен долларов выше текущих версий с Liquid Retina.