Дешевле, чем iPhone: Apple готовит бюджетный MacBook с упрощенными характеристиками
- Apple планирует выпустить бюджетный MacBook с процессором A-серии по цене от 599 до 699 долларов, ориентированный на базовые задачи.
- Во второй половине 2026 года ожидается MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным управлением, что станет первым таким ноутбуком компании.
2026 год может стать одним из самых насыщенных для линейки MacBook. Внутри компании говорят о серии релизов в течение нескольких месяцев от обновленных Pro до более доступной модели для студентов. Часть новинок ожидается уже в ближайшее время, другие ближе к концу года.
Когда и какие MacBook представит Apple?
По информации журналиста Марка Гурмана, компания готовится к активному циклу запусков. Во внутренних коммуникациях Apple говорится о "чрезвычайно насыщенном" периоде релизов, пишет CNET.
Смотрите также Apple готовит полный редизайн MacBook Pro, но это может дорого обойтись пользователям
Февраль – март: MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max
Первыми могут выйти 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Базовый M5 уже появился в прошлом году, а теперь компания готовит более производительные версии для профессиональных задач – видеомонтажа, 3D-моделирования и обработки данных для искусственного интеллекта.
Ожидается увеличение количества ядер центрального и графического процессора, а также большие объемы оперативной памяти. В то же время серьезных изменений в дизайне в этом поколении еще не предвидится – обновление будет внутренним.
Если цены останутся на прежнем уровне, 14-дюймовая версия с M5 Pro будет стартовать примерно от 1 999 долларов, а 16-дюймовая – от 2 499 долларов. Выход может быть синхронизирован с релизом macOS 26.3.
Весна: MacBook Air с M5
Обновление получит и MacBook Air. Вероятнее всего, речь идет о привычном весеннем обновлении также без редизайна. Ожидается стандартная конфигурация с 16 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайтами накопителя.
Стартовая цена, по предварительным данным, останется на уровне 999 долларов. Кардинальных изменений во внешности модели пока не прогнозируют – новый дизайн может появиться только через несколько лет.
Обновления MacBook в 2026 году не предусматривают изменений в дизайне / Фото Unsplash
Первое полугодие: бюджетный MacBook
Наиболее неожиданной новинкой может стать доступный MacBook по цене от 599 – 699 долларов. Вместо чипов серии M он может получить процессор A-серии, аналогичный тем, что устанавливаются в iPhone.
Аналитик Мин-Чи Куо предполагает использование A18 Pro – чипа из iPhone 16 Pro. В таком случае производительность будет ниже M4 примерно на 40 процентов, а поддержка Thunderbolt может отсутствовать.
Дисплей ожидается около 13 дюймов, возможно 12,9 дюйма. Такая модель станет прямым конкурентом Chromebook и бюджетных ноутбуков на Windows. Основная аудитория – пользователи, которым нужно устройство для вебсерфинга, работы с документами и базового редактирования медиа.
Вторая половина года: OLED MacBook Pro с сенсорным экраном
Самые радикальные изменения могут произойти в конце года, пишет Bloomberg. Apple готовит первый MacBook Pro с OLED-дисплеем и сенсорным управлением. Это станет дебютом такой технологии в ноутбуках компании.
Кроме OLED-панели, модель может получить новые процессоры M6, более тонкий корпус и измененную фронтальную камеру – вместо "челки" планируется отверстие в стиле Dynamic Island. Для сенсорного управления Apple якобы разработала усиленный шарнир, чтобы дисплей не отклонялся при прикосновении.
Несмотря на сенсорный экран, традиционная схема с клавиатурой и трекпадом останется ключевой.
Через дорогие компоненты цена таких моделей, вероятно, будет на несколько сотен долларов выше текущих версий с Liquid Retina.