Дешевше, ніж iPhone: Apple готує бюджетний MacBook зі спрощеними характеристиками

2026 рік може стати одним із найнасиченіших для лінійки MacBook. Усередині компанії говорять про серію релізів протягом кількох місяців – від оновлених Pro до доступнішої моделі для студентів. Частина новинок очікується вже найближчим часом, інші – ближче до кінця року.

Коли та які MacBook представить Apple?

За інформацією журналіста Марка Гурмана, компанія готується до активного циклу запусків. У внутрішніх комунікаціях Apple йдеться про "надзвичайно насичений" період релізів, пише CNET.

Лютий – березень: MacBook Pro з M5 Pro і M5 Max

Першими можуть вийти 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro з процесорами M5 Pro і M5 Max. Базовий M5 уже з’явився торік, а тепер компанія готує продуктивніші версії для професійних завдань – відеомонтажу, 3D-моделювання й обробки даних для штучного інтелекту.

Очікується збільшення кількості ядер центрального та графічного процесора, а також більші обсяги оперативної пам’яті. Водночас серйозних змін у дизайні в цьому поколінні ще не передбачається – оновлення буде внутрішнім.

Якщо ціни залишаться на попередньому рівні, 14-дюймова версія з M5 Pro стартуватиме приблизно від 1 999 доларів, а 16-дюймова – від 2 499 доларів. Вихід може бути синхронізований із релізом macOS 26.3.

Весна: MacBook Air з M5

Оновлення отримає і MacBook Air. Найімовірніше, йдеться про звичне весняне оновлення також без редизайну. Очікується стандартна конфігурація з 16 гігабайтів оперативної пам’яті та 256 гігабайтів накопичувача.

Стартова ціна, за попередніми даними, залишиться на рівні 999 доларів. Кардинальних змін у зовнішності моделі поки не прогнозують – новий дизайн може з’явитися лише через кілька років.



Оновлення MacBook у 2026 році не передбачають змін у дизайні / Фото Unsplash

Перше півріччя: бюджетний MacBook

Найбільш несподіваною новинкою може стати доступний MacBook за ціною від 599 – 699 доларів. Замість чипів серії M він може отримати процесор A-серії, аналогічний тим, що встановлюються в iPhone.

Аналітик Мін-Чі Куо припускає використання A18 Pro – чипа з iPhone 16 Pro. У такому разі продуктивність буде нижчою за M4 приблизно на 40 відсотків, а підтримка Thunderbolt може бути відсутня.

Дисплей очікується близько 13 дюймів, можливо 12,9 дюйма. Така модель стане прямим конкурентом Chromebook і бюджетних ноутбуків на Windows. Основна аудиторія – користувачі, яким потрібен пристрій для вебсерфінгу, роботи з документами та базового редагування медіа.

Друга половина року: OLED MacBook Pro з сенсорним екраном

Найрадикальніші зміни можуть відбутися наприкінці року, пише Bloomberg. Apple готує перший MacBook Pro з OLED-дисплеєм і сенсорним керуванням. Це стане дебютом такої технології в ноутбуках компанії.

Окрім OLED-панелі, модель може отримати нові процесори M6, тонший корпус і змінену фронтальну камеру – замість "чубчика" планується отвір у стилі Dynamic Island. Для сенсорного керування Apple нібито розробила посилений шарнір, щоб дисплей не відхилявся під час дотику.

Попри сенсорний екран, традиційна схема з клавіатурою та трекпадом залишиться ключовою.

Через дорожчі компоненти ціна таких моделей, ймовірно, буде на кілька сотень доларів вищою за поточні версії з Liquid Retina.