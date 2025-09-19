Батарея MacBook Pro рассчитана примерно на 1000 циклов зарядки, после чего ее емкость уменьшается примерно на 20%. Возникает вопрос: безопасно ли оставлять ноутбук постоянно подключенным к сети?

Apple добавила в macOS функцию Optimized Battery Charging (OBC), которая помогает уменьшить износ аккумулятора. Она анализирует привычки пользователя и не заряжает ноутбук более 80%, пока вы фактически не планируете его использовать без питания. Это позволяет замедлить достижение критического предела циклов зарядки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальную страницу Apple.

Вредит ли постоянная зарядка батареи MacBook Pro?

Впрочем, если вы не имеете стабильного графика использования ноутбука - например, часто путешествуете или чередуете недели с работой от батареи и от сети, - OBC может работать менее эффективно. В таких случаях иногда лучше отключить функцию или использовать сторонние инструменты.

Одним из самых популярных является AlDente, который позволяет вручную выставлять лимиты зарядки. В отличие от автоматического подхода Apple, вы сами решаете, когда и до какого уровня заряжать аккумулятор. Подобные инструменты помогают точнее контролировать ресурс батареи.

Кроме того, на продолжительность работы аккумулятора влияют другие факторы: яркость экрана, количество запущенных программ, подключенные аксессуары, температура окружающей среды. Важно также обновлять macOS, поскольку Apple периодически выпускает обновления с оптимизацией энергопотребления.

Даже если батарея со временем потеряет часть емкости, у современных MacBook Pro это заметно не сразу благодаря большой начальной автономности. А в случае существенного износа аккумулятор можно заменить.

Какой вышла новая macOS 26?

Масоѕ Tahoe получила свою долю Liquid Glassнижняя панель стала полупрозрачной, иконки некоторых программ – с матовым стеклянным эффектом. К определенным элементам придется привыкать – изменилась "плашка" контроля громкости, мелкие "менюшки" и списки, в общем – ничего масштабного. Скорее косметическое обновление. А на рабочем столе появились виджеты.

Ограниченный апдейт Siri – как и в iOS, macOS 26 не привнес новой версии Siri или других внезапных сюрпризов для обычного пользователя. Siri с Apple Intelligence, к слову, невозможно воспользоваться, имея украинский язык интерфейса.