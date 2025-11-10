Будет ли магнитная буря после большой вспышки на Солнце и как это повлияет на Землю

Группа солнечных пятен AR4274 продолжает держать Землю в напряжении. После крупных вспышек и возмущений на прошлой неделе, как и ожидалось, ситуация не изменилась. Большая вспышка произошла на Солнце 9 ноября, и теперь ученые уже знают, какими будут ее последствия.

Чего ждать?

Вспышки класса X являются самыми мощными из возможных. Они порождают сильнейшее излучение, способное глушить радиосвязь. Однако худшие последствия они вызывают тогда, когда заканчиваются корональными выбросами массы – огромным извержением солнечной материи, которая затем несется по космосу и провоцирует магнитные бури, если наткнется на магнитное поле планеты, пишет 24 Канал.

Как мы отмечали в отдельном материале, 9 ноября произошла мощная вспышка класса X1.79. Уже тогда было понятно, что она сопровождалась корональным выбросом массы, часть которой движется в сторону Земли, потенциально угрожая системам связи и электросетям. Во время вспышки коротковолновые радиостанции в Индийском океане ненадолго перестали работать из-за ионизации атмосферы, которая наступает вследствие быстрого прибытия электромагнитного излучения. Оно движется со скоростью света и доходит до Земли за 8 минут, накрывая дневную сторону планеты.

Теперь ученые провели моделирование и имеют для нас больше информации.

Согласно данным, корональный выброс массы, который в свою очередь движется к нам от 1 до 5 дней, достигнет Земли где-то между 11 и 12 ноября.

Удар может вызвать геомагнитную бурю класса G2 или даже G3, пишет Spaceweather.



Вспышка класса X1.79, произошедшая 9 ноября около 10 утра из группы солнечных пятен AR4274 / Фото Франсуа Рувьера/Spaceweather

G2 – это умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты. В Украине такие бури не ощутимы.

G3 – это сильный уровень. Здесь может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. В Украине такие бури также незаметны, но в некоторых случаях можно увидеть полярные сияния в самых северных точках страны.

Это еще не все

Стоит отметить, что прибытие еще одного КВМ ожидают 10 ноября. Он может вызвать геомагнитные бури класса G1, как отмечается в прогнозе NOAA.

G1 – это незначительный уровень. Здесь возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое влияние. В Украине такие бури не ощутимы.

Кроме того, сегодня, 10 ноября, в 11:42 по Киеву сообщили о новой вспышке класса X1.21 и радиационной буре (незначительной, на уровне S1), которая поступила сразу после этого. Пока неизвестно, был ли в этом случае корональный выброс массы. Но если он таки произошел, следует отсчитать еще примерно три дня до его прибытия.