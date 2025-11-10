Магнітна буря буде: ось які наслідки на нас очікують після великого спалаху 9 листопада

Група сонячних плям AR4274 продовжує тримати Землю в напрузі. Після великих спалахів і збурень минулого тижня, як і очікувалось, ситуація не змінилась. Великий спалах відбувся на Сонці 9 листопада, і тепер науковці вже знають, якими будуть його наслідки.

Чого чекати?

Спалахи класу X є найпотужнішими з можливих. Вони породжують найсильніше випромінювання, здатне глушити радіозв'язок. Проте найгірші наслідки вони спричиняють тоді, коли закінчуються корональними викидами маси – величезним виверженням сонячної матерії, котра потім несеться космосом і провокує магнітні бурі, якщо наштовхнеться на магнітне поле планети, пише 24 Канал.

Дивіться також Людство отримало найдетальнішу фотографію сонячного спалаху, яку коли-небудь робили

Як ми зазначали в окремому матеріалі, 9 листопада стався потужний спалах класу X1.79. Вже тоді було зрозуміло, що він супроводжувався корональним викидом маси, частина якої рухається в бік Землі, потенційно загрожуючи системам зв'язку та електромережам. Під час спалаху короткохвильові радіостанції в Індійському океані ненадовго перестали працювати через іонізацію атмосфери, яка настає внаслідок швидкого прибуття електромагнітного випромінювання. Воно рухається зі швидкістю світла й доходить до Землі за 8 хвилин, накриваючи денну сторону планети.

Тепер учені провели моделювання й мають для нас більше інформації.

Згідно з даними, корональний викид маси, який своєю чергою рухається до нас від 1 до 5 днів, досягне Землі десь між 11 та 12 листопада.

Удар може спричинити геомагнітну бурю класу G2 або навіть G3, пише Spaceweather.



Спалах класу X1.79, що стався 9 листопада близько 10 ранку з групи сонячних плям AR4274 / Фото Франсуа Рув'єра/Spaceweather

G2 – це помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти. В Україні такі бурі не відчутні.

G3 – це сильний рівень. Тут може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти. В Україні такі бурі також непомітні, але в деяких випадках можна побачити полярні сяйва у найпівнічніших точках країни.

Це ще не все

Варто зазначити, що прибуття ще одного КВМ очікують 10 листопада. Він може спричинити геомагнітні бурі класу G1, як зазначається в прогнозі NOAA.

G1 – це незначний рівень. Тут можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив. В Україні такі бурі не відчутні.

Крім того, сьогодні, 10 листопада, об 11:42 за Києвом повідомили про новий спалах класу X1.21 та радіаційну бурю (незначну, на рівні S1), яка надійшла відразу після цього. Поки що невідомо, чи був у цьому випадку корональний викид маси. Але якщо він таки стався, слід відрахувати ще приблизно три дні до його прибуття.