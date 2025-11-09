Спалах супроводжувався викидом корональної маси, частина якої рухається в бік Землі, попереджає 24 Канал з посиланням на Центр Прогнозування космічної погоди NOAA. Це може спричинити геомагнітні бурі найближчими днями.

Що означає спалах Х-класу і які його наслідки?

Слід зауважити, що подія сталася в тій самій активній зоні сонячних плям AR 4274, яка вже проявляла себе з 3 на 4 листопада. Однак цього разу ситуація значно серйозніша, оскільки група плям перебуває в геоефективній позиції, тобто спрямована безпосередньо на нашу планету.



Сонячний спалах загрожує Землі і, ймовірно, спровокує магнітні бурі / Фото NOAA

Сонячні спалахи класифікують за п'ятьма категоріями: A, B, C, M та X. Кожен наступний клас у 10 разів потужніший за попередній. Таким чином, спалахи класу X є найсильнішими.

Подія класу X1.79 значно перевершує за потужністю нещодавній спалах M5.01, зафіксований 3 листопада, який походив з іншого регіону і був на краю сонячного диска.

Спалахи X-класу здатні викликати серйозні наслідки. Рентгенівське випромінювання від них досягає Землі за 8 хвилин, що може призвести до масштабних відключень радіозв'язку на освітленій Сонцем стороні планети, пояснюють в NASA. Це створює проблеми для авіації, мореплавства та роботи GPS-навігації.

Цей спалах також супроводжувався корональним викидом маси (CME) – хмарою плазми, що відірвалася від Сонця. Хоча сам викид оцінюють як не надто потужний, а його найщільніша частина проходить повз, частина потоку все ж летить у напрямку Землі.

Коли очікувати на нові магнітні бурі?

Цій хмарі плазми потрібно кілька днів, щоб дістатися до нашої планети. Коли вона досягне Землі, це може спровокувати потужні геомагнітні бурі, що потенційно загрожує роботі супутників, систем зв'язку та навіть електромереж. Фахівці продовжують стежити за прогнозами космічної погоди.