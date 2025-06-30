Магнитные бури в июле: Солнце ударит по Земле с первого же дня

Приближается новый месяц, а это значит, что пришло время обновлять прогнозы космической погоды. В этом материале говорим о том, чего следует ожидать от Солнца и магнитосферы Земли в первую неделю июля.

Июль начнется с магнитной бури

Как сообщают ученые, к Земле приближается корональный выброс массы, который вырвался из нашей звезды 28 июня. Это была вспышка класса C4 из солнечного пятна AR4126. Ожидается, что вечером 1 июня или ночью 2 июня к нам прибудет незначительная порция солнечной материи, которая вызовет слабую геомагнитную бурю. Вероятнее всего, она ограничится уровнем G1, пишет 24 Канал.

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Ученые не предсказывают ничего серьезнее полярных сияний в высоких широтах. В Украине такие возмущения не ощутимы.

29 июня никаких выбросов в нашу сторону не наблюдалось.

30 июня на Солнце пока вообще не зафиксировали ни одного выброса, даже самого слабого.

Это означает, что по крайней мере до третьего июня, а в лучшем случае и до пятого июня, нам не грозят большие магнитные бури.

Напомним, в случае выброса корональной массы Солнца, звездная материя движется к нам в среднем в течение трех дней. Медленные потоки могут добираться до планеты все 5 дней, а самые быстрые добираются даже за сутки, хотя такие случаются крайне редко.

Потенциальные угрозы

Сейчас на Солнце наблюдают одну корональную дыру CH1304. Она может повышать количество солнечного ветра, который течет в нашу сторону. Ожидается, что ее влияние мы можем чувствовать примерно 2-4 июля. Корональные дыры обычно провоцируют ударные волны – когда быстрый поток излучения догоняет предыдущий медленный, объединяется и таким образом усиливается. Корональные дыры обычно вызывают слабые возмущения – от G1 до G2.

G1 или незначительный уровень . На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие. G2 или умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.



Карта корональных дыр и солнечных пятен по состоянию на 30.06.2025 / Фото SDO/solen.info

Что касается солнечных пятен, то ближайшей к нам является AR4122, но ученые отмечают, что она сейчас находится в процессе распада и в последнее время не производила вспышек.

Пятно AR4126, ответственное за первую магнитную бурю июля, направляется к восточному краю видимого солнечного диска, поэтому скоро спрячется за край.

Регион пятна 4127 появился 27 июня и был замечен спутником через 2 дня. Пятна развиваются и вращаются прямо к нам. Они могут в будущем продуцировать вспышки и выбросы.

Аналогичная история с 4128 – появились 27 июня, были замечены через 2 дня. Развиваются и растут, направляясь "лицом" к Земле.

Все остальные пятна – тихие и стабильные. Некоторые распадаются.

Хотя наука не умеет прогнозировать появление вспышек и завершатся ли они выбросами, можно осторожно предположить, что ближайшую неделю наибольшую угрозу для нас представляют AR4127 и AR4128.