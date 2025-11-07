Магнитные бури продолжаются: чего ждать 7 и 8 ноября в Украине и мире

Первая неделя ноября 2025 года стала временем экстремальной активности Солнца, после которой одна за другой начинались магнитные бури на Земле. Причиной этому была в основном одна и та же группа солнечных пятен, которые раз за разом выбрасывали в нашу сторону то вспышки, то корональные выбросы массы. 7 ноября возмущения снова повторяются. Вот чего ждать сегодня и в последующие дни.

Что спровоцировало магнитные бури ноября?

Все началось, когда 4 ноября наша звезда взорвалась четырьмя большими вспышками. Активная область под номером AR4274 тогда только что вышла из-за северо-западного края видимого солнечного диска и сразу же показала, на что она способна. Две вспышки не породили корональных выбросов массы (КВМ), но две другие – класса M и класса X – выбросили большое количество плазмы в космос. Дальнейшие моделирования NOAA от 6 ноября показали, как закручивались эти потоки в пространстве, а также момент, когда они накрывают планету, пишет 24 Канал.

Смотрите также Прогнозирование магнитной бури: почему большинство прогнозов в сети ложные и где искать правду

Хотя на моделировании не указывается, о какой конкретно из вспышек идет речь, вероятнее всего, на нем показано событие класса X1.8, которое произошло всего через несколько часов после взрыва класса М3.5. Обе происходят от солнечного пятна под номером AR4274. Асимметричное гало коронального взрыва было видимо на изображениях спутника GOES-19. К счастью, основная часть выброса не направлена к Земле в обоих случаях, однако ударные эффекты все равно оказались достаточно сильными. Например, вчера, 6 ноября, Землю накрыла магнитная буря уровня G3, хотя изначально ученые прогнозировали только G1.

Однако стоит отметить, что были и другие вспышки и выбросы. 5 ноября, по данным solen.info, зафиксировали вспышки M7.4 и M8 с AR4274. Эти корональные излучения, вероятно, достигнут Земли 8 ноября. К сожалению, сказать точно когда и какой из них доберется до планеты, невозможно, поскольку потоки просто сливаются друг с другом, образуя усиленную "стену" солнечной материи, которая к тому же может усиливаться влиянием корональной дыры CH1328.

К счастью, 6 ноября КВМ не было, пишет solen.info, поэтому можно предположить, что по крайней мере 9 ноября мы будем иметь небольшую передышку.

Наблюдатели из NOAA и SpaceWeather с самого начала спрогнозировали, что возмущения растянутся как минимум до 8 ноября. Согласно обновленному прогнозу, нас ждет еще "один прямой удар коронального излучения" 7 ноября, а затем быстрый удар 8 ноября. Этот удар может привести к геомагнитным бурям от незначительных (G1) до сильных (G3) геомагнитных бурь в течение следующих 30 – 40 часов.

Согласно отчету SpaceWeatherLive, утро 7 ноября началось с незначительных возмущений на уровне G1. Такие бури в Украине не ощутимы. Прогноз NOAA также предусматривает возможные события до G3 в течение дня. КВМ, который привел к утренней буре, выглядел вот так. По состоянию на 14:00 магнитной бури нет, однако уровень солнечного ветра находится на верхней границе (очень близко возле Kp5), за которой окончательно начинаются возмущения на уровне G1.

8 ноября, что также указано на странице NOAA, ожидается влияние на уровне G2, однако некоторые источники не исключают, что мы можем столкнуться даже с уровнем G4, что можно будет считать одним из самых сильных возмущений не только последнего времени, но и года. Такие сильные бури в последний раз были в июне и январе 2025 года. Посмотрите, как выглядел корональный выброс массы, который вызовет завтрашнюю бурю.

Какие последствия?

Вот как классифицируются уровни магнитных бурь:

G1 или незначительный уровень. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

G2 или умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

G3 или сильный уровень. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

G4 или суровый уровень. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты, то есть вплоть до Крыма.

G5 или экстремальный уровень. Могут возникнуть широкомасштабные проблемы с контролем напряжения и защитными системами, некоторые электросети могут испытать полный коллапс или отключение электроэнергии. Возможно повреждение трансформаторов. На спутниках возникает поверхностный заряд, проблемы с ориентацией, восходящей/нисходящей связью и отслеживанием положения. Токи в проводах могут достигать сотен ампер, радиосвязь может быть недоступна во многих районах в течение одного-двух дней, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней, низкочастотная радионавигация может не работать часами, а полярное сияние может наблюдаться на 40 градусе широты и еще дальше на юг.

Это не конец?

Как мы уже писали ранее, эта усиленная солнечная активность, вероятнее всего, не утихнет в ближайшие дни. Группа солнечных пятен AR4274 является очень неспокойной и порождает вспышки от M до X, то есть два мощных уровня. Когда произошли первые взрывы М3.5 и X1.8, эта область находилась на западном крае видимого солнечного диска, но даже так оказывает столь ощутимое действие на нас. Уже скоро эти пятна уже будут "смотреть" прямо на нас, поэтому угроза значительно возрастет. Если на этот раз нас задело только краем потока, то будущие КВМ будут лететь прямо на нас.