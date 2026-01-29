Цукерберг рассказал, без чего он не представляет будущее человечества

Марк Цукерберг заявил, что в ближайшие годы большинство очков станут умными. Meta активнее инвестирует в AI-устройства, меняя фокус после сворачивания амбиций вокруг метавселенной.

Во время финансового отчета Meta за четвертый квартал 2025 года Марк Цукерберг очертил видение компании по развитию рынка умных очков. По его словам, миллиарды людей уже носят очки или контактные линзы, а индустрия находится на этапе, подобном появлению смартфонов. Об этом пишет Tech Crunch.

Почему Meta верит в массовое будущее AI-очков?

Цукерберг считает, что так же, как кнопочные телефоны со временем уступили смартфонам, обычные очки вскоре будут вытеснены AI-моделями. По его мнению, трудно представить мир через несколько лет, в котором большинство очков не будут иметь встроенного искусственного интеллекта.

Он также отметил, что за последний год продажи умных очков Meta выросли втрое, назвав их одними из самых быстрорастущих потребительских электронных продуктов в истории. В то же время сам Цукерберг признал, что к таким прогнозам стоит относиться осторожно, учитывая его прошлые ожидания относительно метавселенной, которые не оправдались.

Как пишет Gizmodo, несмотря на это, действия крупнейших технологических компаний свидетельствуют о серьезном интересе к AI-очкам. Google готовится представить собственную линейку смартокуляров после сделки с Warby Parker на 150 миллионов долларов. Apple, по данным Bloomberg, планирует анонсировать свои очки в течение одного-двух лет и уже перераспределяет ресурсы внутри компании.

Snap также пересматривает свою стратегию, выделяя AR-очки Specs в отдельную дочернюю структуру для повышения фокуса на продукте. Даже OpenAI, которая пока не выпускала собственное железо, работает над AI-устройствами, хотя вероятнее в формате пина или наушников, а не очков.

На данный момент именно Meta остается лидером в выведении умных очков на рынок. Компания уже продает несколько моделей, в частности очки Oakley, ориентированные на использование во время тренировок, что сейчас выглядит одним из самых убедительных сценариев применения таких устройств.