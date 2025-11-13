Французско-американский исследователь и лауреат премии Тьюринга Ян Лекун, который более десятилетия возглавлял направление AI в Meta, собирается покинуть компанию в ближайшие месяцы. Предварительно, он уже начал переговоры о финансировании собственного стартапа, посвященного созданию "world models" - искусственного интеллекта, что будет учиться не только из текстов, но и из видео и пространственных данных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Почему Лекун уходит из Meta и что такое "world models"?

В отличие от современных языковых моделей, которые только прогнозируют следующее слово в последовательности, "world models" должны понимать причинно-следственные связи, физику и контекст реального мира. По словам Лекуна, для полной реализации такой архитектуры может потребоваться еще около десяти лет.

Как пишет ArsTechnica, его уход стал еще одним эпизодом в череде кадровых изменений Meta, переживающей сложный год. Провальный запуск модели Llama 4, которая показала худшие результаты, чем системы от Google, OpenAI и Anthropic, подорвал доверие к стратегии Цукерберга. А чат-бот Meta AI не смог привлечь пользователей и попал в ряд скандалов из-за взаимодействия с детьми.

Лекун создал в Meta исследовательское подразделение FAIR в 2013 году и с тех пор отвечал за фундаментальные AI-разработки. Он неоднократно подчеркивал, что большие языковые модели вроде Llama имеют практическую пользу, но не способны мыслить, планировать или понимать мир, как люди. Его подход все чаще противоречил видению Цукерберга, который ставит на быструю коммерциализацию.

За последний год Meta сместила фокус с научных исследований на создание продуктов. Летом компания наняла 28-летнего основателя Scale AI Александра Вана, заплатив 14,3 миллиарда долларов за 49% его компании и поставив его руководить новым направлением "суперинтеллекта". Теперь Лекун подчиняется Вану - что фактически означает потерю автономии для основателя FAIR.

Параллельно Цукерберг сформировал команду TBD Lab, куда переманивает инженеров из OpenAI и Google, предлагая зарплаты до 250 миллионов долларов. Meta стремится доказать инвесторам, что ее миллиардные расходы на AI оправданы, но критики опасаются, что этот курс может повторить судьбу провального "метавселенной".

После ухода из Meta Ян Лекун останется профессором Нью-Йоркского университета, где преподает с 2003 года, и продолжит исследования в сфере искусственного интеллекта, который, по его видению, должен мыслить не как машина, а как существо, понимающее мир вокруг.

Почему Meta сократила 600 работников?

Компания Meta сократила около 600 работников в подразделении, которое занимается разработкой искусственного интеллекта. Увольнения произошли в так называемой "лаборатории суперинтеллекта" – инициативе, созданной для повышения эффективности управления и уменьшения бюрократии внутри компании

Больше всего сокращения коснулись команд подразделения Fundamental AI Research (FAIR) – главного научно-исследовательского центра Meta в сфере искусственного интеллекта. Также изменения коснулись команд, занимавшихся внедрением AI в продукты компании и поддержкой инфраструктуры. Во внутренней записке директор по вопросам AI Александер Ван объяснил, что решение принято для повышения эффективности работы.