Сельское хозяйство на Марсе: как превратить токсичный реголит в плодородные почвы

Международная группа ученых предложила революционный метод освоения космоса с помощью полезных грибов. Они считают, что эти микроорганизмы способны превратить бесплодный и токсичный марсианский и лунный реголит в плодородные угодья, значительно облегчив будущую колонизацию.

Новая эра космического земледелия

Исследователи из Соединенных Штатов Америки и Бразилии опубликовали результаты своей работы, которые доказывают возможность использования земных биотехнологий далеко за пределами нашей планеты, пишет SciTechDaily.

Авторы сосредоточились на решении проблемы острого дефицита питательных веществ во внеземной почве. Реголит на Луне и Марсе не содержит органических веществ и таких критически важных элементов, как азот, калий и фосфор.

Интеграция грибов, стимулирующих рост растений, в сельскохозяйственные системы на основе лунного или марсианского реголита станет стратегическим прорывом для производства космических культур и создания человеческих поселений за пределами Земли,

– прокомментировала ведущая автор исследования Джессика Карнейру Оливейра.

Микроскопические помощники для растений

Для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать арбускулярные микоризные грибы. Ботаники знают об их полезных свойствах еще с середины XIX века. Эти организмы действуют как микроскопическое продолжение корневой системы растения, помогая ему поглощать влагу и микроэлементы даже в условиях экстремального стресса.

Кроме того, ученые выделяют грибы рода Триходерма, которые превосходно накапливают питательные вещества и улучшают физико-химическую структуру бесплодного реголита.

Такой подход полностью соответствует стратегии использования местных ресурсов, которую космические агентства называют концепцией "living off the land". Вместо того чтобы транспортировать тонны ценной плодородной почвы с Земли, будущие колонисты смогут выращивать пищу непосредственно на месте. Это позволит значительно снизить финансовые и логистические затраты на доставку провианта во время длительных межпланетных миссий. Эта технология уже стала важной частью масштабной программы NASA "Moon to Mars Architecture".

Первые успехи космических агрономов

Исследователи уже делают первые практические шаги в этом направлении. Недавно они провели успешный эксперимент, в ходе которого смешали всего один грамм цианобактерий с симулятором марсианской почвы. Благодаря этому им удалось вырастить 27 граммов ряски. Полученный вес растительности превысил исходную массу в более чем достаточной степени, чтобы говорить о практической применимости технологии.

Несмотря на то, что до создания полноценных ферм на Марсе может пройти 20–30 лет, оптимизм ученых только растет.