Meta готовит очень строгие ограничения для подростков после проигрыша в суде

Компания Марка Цукерберга пошла на беспрецедентные уступки американскому правосудию. Чтобы избежать гигантских штрафов за нанесение вреда детской психике, корпорация согласилась жестко контролировать время, которое несовершеннолетние проводят в ее приложениях.

Как завершилось судебное разбирательство

По сообщению Lrytas, технологический гигант вводит новые правила для молодых пользователей. Отныне подростки смогут пользоваться приложениями компании не более 2 часов в день.

Американские прокуроры утверждали, что разработчики сознательно создавали свои платформы таким образом, чтобы вызвать сильную зависимость у молодежи. Кроме того, чиновники обвинили корпорацию Meta в введении общества в заблуждение относительно реальных рисков социальных сетей и незаконном сборе личных данных детей, которым еще не исполнилось 13 лет. Представители власти доказывали в суде, что такие действия нарушают как федеральные законы, так и законодательство отдельных штатов.

С этим обязательством компания согласилась выплатить 16,7 миллиарда долларов, чтобы избежать еще большего штрафа. Пока неясно, куда пойдут эти деньги – государству или истцам в качестве компенсации за причиненный ущерб.

Какова была позиция компании

Этот судебный процесс эксперты называют одним из самых важных в истории противостояния властей и социальных сетей. Несмотря на согласие на большие выплаты и изменение алгоритмов, руководство Meta официально отрицает какие-либо правонарушения со своей стороны.

Журналист агентства AFP Мариус Якштас отмечает, что ставки в этом деле были чрезвычайно высоки. Если бы корпорация проиграла суд, власти штатов могли бы потребовать штрафа на общую сумму около 200 миллиардов долларов, что стало бы сокрушительным ударом по бизнесу.

Благодаря компромиссу компания смогла избежать худшего сценария, хотя и вынуждена кардинально изменить подход к детской аудитории.