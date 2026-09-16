Meta разрабатывает умные очки без камер на фоне растущего недоверия со стороны пользователей

Meta может представить новую версию умных очков уже на следующей неделе. На фоне дискуссий о конфиденциальности компания, вероятно, готовит устройство без камер, а пользователи тем временем устанавливают приложения для обнаружения таких гаджетов.

"Умные" очки Meta Ray-Ban получили положительные отзывы благодаря сочетанию традиционного дизайна, аудиофункций, возможности съемки фото и видео, а также доступа к искусственному интеллекту. Однако по мере распространения таких устройств растет беспокойство по поводу конфиденциальности. Об этом пишет Techradar.

Почему Meta может отказаться от камер в умных очках?

Главная проблема заключается в том, что окружающие не всегда могут понять, ведется ли запись. Meta устанавливает в свои очки светодиодный индикатор, который должен показывать, когда устройство снимает видео. Однако энтузиасты и модификаторы ранее находили способы обойти это ограничение и сделать запись менее заметной.

Впоследствии Meta заблокировала часть таких возможностей с помощью программных обновлений. Однако сама эта история усилила недоверие к очкам с камерами. Даже если индикатор работает штатно, окружающие не всегда могут быть уверены, что его действительно видно или что пользователь не использует модифицированное программное обеспечение.

На этом фоне издание The Information сообщило о планах Meta выпустить умные очки без камер. По данным источников издания, устройство имеет кодовое название Luna. Ожидается, что его могут предложить в двух вариантах дизайна – Clubmaster и Burbank.

Что смогут делать очки Luna

Отказ от камер будет означать, что основное внимание в новом устройстве будет сосредоточено на аудиофункциях. Очки смогут работать с голосовыми командами и взаимодействовать с чат-ботом Meta на основе искусственного интеллекта.

Пользователи, вероятно, смогут задавать вопросы, получать ответы и вести беседы с ИИ без необходимости доставать смартфон. В то же время такие очки не смогут выполнять часть функций нынешних моделей, связанных с фотографированием и видеозаписью.

По предварительной информации, Meta может представить Luna во время конференции Meta Connect, которая запланирована на 23 и 24 сентября. Компания пока официально не подтвердила ни название устройства, ни его характеристики, ни дату презентации.

Модель без камер может стать попыткой Meta ответить на критику со стороны пользователей и развеять опасения относительно скрытой записи. В то же время сам факт отсутствия камеры не устраняет всех вопросов о конфиденциальности. Очки все равно могут содержать микрофоны, передавать аудиоданные и взаимодействовать с облачными AI-сервисами.

Приложения для обнаружения умных очков набирают популярность

Пока Meta, по слухам, готовит новую модель, пользователи уже ищут способы понять, находится ли рядом человек в умных очках.

Издание Wired обратило внимание на приложение ZuckOff. Его название представляет собой игру слов, отсылающую к генеральному директору Meta Марку Цукербергу. Программа использует Bluetooth для сканирования окружающего пространства и уведомляет пользователя, если поблизости может находиться устройство Meta.

ZuckOff доступно для Android и iOS. Базовую версию приложения можно скачать и использовать бесплатно. Платная версия Pro стоит 9,99 доллара, 9,99 фунтов стерлингов или 14,99 австралийского доллара в год. Она предлагает непрерывное сканирование и сохранение истории обнаруженных устройств.

По данным TechRadar, ZuckOff уже скачали несколько тысяч пользователей на обеих платформах. Это свидетельствует о спросе на инструменты, которые помогают обнаруживать потенциальные устройства для записи, даже если их владельцы не используют камеру открыто.

Существует и альтернативный вариант для Android – Nearby Glasses. Это бесплатное приложение с открытым исходным кодом, которое выполняет аналогичную функцию, но не использует провокационное название. По информации источника, количество его скачиваний уже превысило 100 тысяч.

Популярность таких программ отражает более широкое изменение отношения к устройствам, способным записывать окружающее пространство. Раньше умные очки часто воспринимались как удобный аксессуар для съемки, навигации и голосового взаимодействия. Теперь все больше внимания уделяется тому, могут ли они нарушать конфиденциальность людей, которые не давали согласия на запись.

На этом фоне обсуждаются возможные ограничения для умных очков в общественных местах, а также будущее регулирование таких устройств. Если слухи о Luna подтвердятся, Meta может попытаться учесть эти опасения еще на этапе разработки нового продукта.