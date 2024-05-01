Что это было: все что известно о метеоре, который пролетел над Украиной

В ночь на 1 мая жители нескольких областей Украины могли наблюдать яркое свечение в течение короткого промежутка времени. Вероятным его источником, предполагают ученые, мог быть метеор, который сгорел в плотных слоях атмосферы.

Такое явление не редкость для Земли, но каждый раз оно привлекает немало внимания, особенно, если удается найти метеорит – уцелевший кусок небесного камня, который упал на Землю из космоса. 24 Канал собрал все, что известно о загадочном событии, которое случилось в Украинском небе 1 мая.

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Что есть что в небе над нашими головами?

Сразу стоит напомнить о разнице между метеоритом, метеором и метеороидом, ведь эти названия хоть и созвучны, а однако означают разные объекты, которые часто путают и называют неправильно.

Метеорит . Фактически это космическое тело, которое упало на Землю. То есть это объект, чаще всего в виде камня, который можно найти где-то на Земле, осмотреть и исследовать его.

. Фактически это космическое тело, которое упало на Землю. То есть это объект, чаще всего в виде камня, который можно найти где-то на Земле, осмотреть и исследовать его. Метеороид . Это небольшие астероиды, от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре. Пока объект летит сквозь космическое пространство, его называют метеороидом.

. Это небольшие астероиды, от маленьких песчинок до 30 метров в диаметре. Пока объект летит сквозь космическое пространство, его называют метеороидом. Метеор. После того как метеороид попадает в атмосферу Земли и начинает сгорать в плотных слоях атмосферы оставляя кратковременный, но яркий след, он становится метеором. То есть это довольно быстрая переходная фаза, которая скорее является явлением, чем объектом.

Подробнее о том, чем они отличаются мы ранее писали в нашем материале, который мы рекомендуем прочитать, ведь существуют еще болиды, астероиды и другие космические объекты.

Так что же это было? Видимо, НЛО?

Как бы это комично не звучало, но пока это именно неопознанный летающий объект, или природное явление, то есть НЛО, или НПЯ. Дело в том, что до сих пор однозначной информации о природе объекта нет, но есть логические предположения, основанные на наблюдениях и характерном поведении объекта.

Итак, скорее всего, мы имели дело с метеороидом, который после попадания в атмосферу Земли стал метеором, а значит сгорел в плотных слоях нашей планеты оставив после себя след в виде короткой и яркой вспышки, как это очень часто случается.

Когда эти крошечные частицы ударяются об атмосферу Земли, они нагреваются и испаряются, высвобождая энергию, которую можно увидеть в виде полос света в ночном небе. Эти объекты часто движутся со скоростью примерно 65,5 километров в секунду, поэтому явление это довольно короткое, однако всегда зрелищное.

Кстати, наблюдали метеор жители 6 областей:

Киевщины,

Сумщины,

Харьковщины,

Днепра,

Полтавщины,

Запорожья.

Метеор в небе над Украиной:

В комментарии изданию Суспільне Дніпро астроном Людмила Марченко отметила, что, вероятнее всего свидетелям события повезло наблюдать падение метеоритного тела.

Скорее всего, это было событие, связано с метеоритом. Хотя астрономы говорят, что метеорит - это то, что упало на землю, и мы можем подержать его в руках. А пока оно летит в небе и ярко сияет, обращая на себя внимание, то это метеорное тело, метеорное явление,

– отметила ученая.

Еще и слишком, она отметила, что учитывая яркость вспышки, объект ожидаемо должен был иметь более 1 метра в диаметре. Кроме того, принимая во внимание то, что явление наблюдали жители нескольких соседних областей, тело должно было пролетать на высоте около 100 километров над землей.

Удастся ли найти метеорит

Часто после наблюдения метеорного явления в зоне ожидаемого падения находят метеорит. Так было с камнем, который обнаружили во Франции.

Однако далеко не все, летящее из космоса на Землю долетает до поверхности планеты. Чаще всего камни разрушаются в атмосфере. Сперва они входят в плотные слои и начинают стремительно тормозить оставляя после себя яркий след (что произошло с вероятным метеором над Украиной).

Далее, на высоте примерно 80 километров оставшийся объект, продолжает падение во многих случаях не достигая земли. Более крупные камни спускаясь ниже нагреваются и могут даже взорваться разлетевшись на более мелкие куски, которые уже с большим успехом могут упасть на поверхность планеты и быть обнаруженными.

По словам Людмилы Марченко мало кто обратит внимание на камни диаметром до 15 сантиметров где-то в поле, лесополосе или посадке, даже если они оставили после себя небольшой кратер (чаще это обычные неглубокие отверстия).

Метеоритный поток Эта Аквариды

Марченко также отметила, что за всю историю космических наблюдений в Украине было обнаружено

Невозможно обойти вниманием начало метеоритного потока Эта Аквариды, который пришелся на начало мая. метеор замеченный над Украиной может иметь отношение и к потоку, хотя он достигнет своего пика в эти выходные, принося в небо до 50 "падающих звезд" в час в ночь с субботы на воскресенье и в начале воскресенья (4 - 5 мая).

По данным Американского метеорного общества, ежегодный метеорный поток, возможно, увеличится в этом году благодаря гравитационному влиянию Юпитера.

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Болид над Киевом

Кстати, в прошлом году 19 апреля над Киевом взорвался болид. Тогда жители столицы заметили яркое зеленоватое свечение в ночном небе и вспышку. Тогда объект с большого расстояния зафиксировали камеры Европейской сети наблюдений за болидами.

Согласно расчетам начальная масса метеороида составляла 200-300 килограммов. Однако он вошел в атмосферу с очень большой начальной скоростью, что не способствовало сохранению фрагментов. Вероятно поверхности достигли лишь самые мелкие частицы.