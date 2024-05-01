Що це було: все, що відомо про метеор, який пролетів над Україною

В ніч на 1 травня мешканці кількох областей України могли спостерігати яскраве світіння протягом короткого проміжку часу. Ймовірним його джерелом, припускають науковці, міг бути метеор, який згорів у щільних шарах атмосфери.

Таке явище не рідкість для Землі, але кожного разу воно привертає чимало уваги, особливо, якщо вдається знайти метеорит – вцілілий шматок небесного каменя, який впав на Землю з космосу. 24 Канал зібрав все, що відомо про загадкову подію, яка трапилася в Українському небі 1 травня.

До теми У небі над Україною згорів метеор: рідкісне явище потрапило на відео

Що є що в небі над нашими головами?

Одразу варто нагадати про різницю між метеоритом, метеором та метеороїдом, адже ці назви хоч і співзвучні, а проте означають різні об'єкти, які часто плутають та називають не правильно.

Метеорита . Фактично це космічне тіло, яке впало на Землю. Тобто це об'єкт, найчастіше у вигляді каменя, який можна знайти десь на Землі, оглянути й дослідити його.

. Фактично це космічне тіло, яке впало на Землю. Тобто це об'єкт, найчастіше у вигляді каменя, який можна знайти десь на Землі, оглянути й дослідити його. Метеороїд . Це невеликі астероїди, від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі. Поки об'єкт летить крізь космічний простір, його називають метеороїдом.

. Це невеликі астероїди, від маленьких піщинок до 30 метрів у діаметрі. Поки об'єкт летить крізь космічний простір, його називають метеороїдом. Метеор. Після того, як метеороїд потрапляє в атмосферу Землі і починає згоряти в щільних шарах атмосфери лишаючи короткочасний, але яскравий слід, він стає метеором. Тобто це доволі швидка перехідна фаза, яка швидше є явищем, аніж об'єктом.

То що ж це було? Мабуть, НЛО?

детальніше про те, чим вони відрізняються ми раніше писали у нашому матеріалі , який ми рекомендуємо прочитати, адже існують ще боліди, астероїди та інші космічні об'єкти.

Як би це комічно не звучало, але наразі це саме неідентифікований літаючий об'єкт, або природнє явище, тобто НЛО, або НПЯ. Річ у тім, що досі однозначної інформації про природу об'єкта немає, але є логічні припущення, які ґрунтуються на спостереженнях та характерній поведінці об'єкта.

Отже, швидше за все, ми мали справу з метеороїдом, який після потрапляння в атмосферу Землі став метеором, а отже згорів у щільних шарах нашої планети залишивши по собі слід у вигляді короткого та яскравого спалаху, як це дуже часто трапляється.

Коли ці крихітні частинки вдаряються об атмосферу Землі, вони нагріваються і випаровуються, вивільняючи енергію, яку можна побачити у вигляді смуг світла в нічному небі. Ці об'єкти часто рухаються зі швидкістю приблизно 65,5 кілометрів на секунду, тож явище це доволі коротке, однак завжди видовищне.

До речі, спостерігали метеор мешканці 6 областей:

Київщини,

Сумщини,

Харківщини,

Дніпра,

Полтавщини,

Запоріжжя.

Метеор в небі над Україною:

У коментарі виданню Суспільне Дніпро астрономка Людмила Марченко зазначила, що, найімовірніше свідкам події пощастило спостерігати падіння метеоритного тіла.

Скоріш за все, це була подія, пов`язана з метеоритом. Хоча астрономи кажуть, що метеорит — це те, що впало на землю, і ми можемо потримати його в руках. А поки воно летить у небі і яскраво сяє, звертаючи на себе увагу, то це метеорне тіло, метеорне явище,

– зазначила науковиця.

Ще ж і надто, вона зауважила, що з огляду на яскравість спалаху, об'єкт очікувано повинен був мати понад 1 метр у діаметрі. Крім того, беручи до уваги те, що явище спостерігали мешканці кількох сусідніх областей, тіло повинно було пролітати на висоті близько 100 кілометрів над землею.

Чи вдасться знайти метеорит

Часто після спостереження метеорного явища в зоні очікуваного падіння знаходять метеорит. Так було з каменем, який виявили у Франції.

Однак далеко не все, що летить з космосу на Землю долітає до поверхні планети. Найчастіше камені руйнуються в атмосфері. Спершу вони входять в щільні шари та починають стрімко гальмувати залишаючи по собі яскравий слід (що сталося з ймовірним метеором над Україною).

Далі, на висоті приблизно 80 кілометрів об'єкт, що залишився продовжує падіння в багатьох випадках не досягаючи землі. Більші камені спускаючись нижче нагріваються і можуть навіть вибухнути розлетівшись на дрібніші шматки, які вже з більшим успіхом можуть впасти на поверхню планети та бути виявленими.

За словами Людмили Марченко мало хто зверне увагу на камінці діаметром до 15 сантиметрів десь у полі, лісосмузі чи посадці, навіть, якщо вони залишили по собі невеличкий кратер (частіше це звичайні неглибокі отвори).

Метеоритний потік Ета Аквариди

Марченко також зауважила, що за всю історію космічних спостережень в Україні було виявлено

Неможливо оминути увагою початок метеоритного потоку Ета Аквариди, який припадає на ці дні. Метеор помічений над Україною може мати стосунок і до потоку, хоча він досягне свого піку цими вихідними, приносячи в небо до 50 "падаючих зірок" на годину в ніч з суботи на неділю та на початку неділі (4 – 5 травня).

За даними Американського метеорного товариства, щорічний метеорний потік, можливо, збільшиться цього року завдяки гравітаційному впливу Юпітера.

Читайте на сайті Камінь, яким чоловік десятиліттями підпирав двері сараю, виявився цінним метеоритом

Болід над Києвом

До речі, минулого року 19 квітня над Києвом вибухнув болід. Тоді мешканці столиці помітили яскраве зеленкувате світіння в нічному небі та спалах. Тоді об'єкт з великої відстані зафіксували камери Європейської мережі спостережень за болідами.

Згідно з розрахунками початкова маса метеороїда становила 200-300 кілограмів. Однак він увійшов в атмосферу з дуже великою початковою швидкістю, що не сприяло збереженню фрагментів. Ймовірно поверхні досягли лише найдрібніші часточки.