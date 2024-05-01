Незвичну подію зафіксували жителі декількох регіонів України. У мережі швидко розлетілися кадри з камер відеоспостереження.

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У частині України спостерігали метеор

Пізно ввечері 30 квітня жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя та Дніпра повідомили про яскравий спалах у небі. Однак минулося без звуків вибухів.

Після відеозаписів, оприлюднених у мережі, стало зрозуміло, що, попередньо, над Україною згорів метеор.

Зокрема на одному з відео можна побачити, як метеор, увійшовши в атмосферу, спалахнув яскравим синів світлом.

У небі над Україною згорів метеор: дивіться відео

Камера спостереження показала, як на декілька секунд у Харкові стало світло внаслідок космічного явища.

Спалах у Харкові: дивіться відео

У мережі українці вже встигли пожартувати, що це була висадка інопланетян.

Чи безпечно це

Коли метеори входять у повітря, вони можуть створювати яскраві спалахи світла, відомі як боліди. Вони не несуть загрози для людей.

Наразі офіційних коментарів щодо події від астрономів поки що не було. Водночас варто зауважити, що нині триває метеоритний потік Аквариди.

Довідка. Аквариди – метеорний потік наприкінці квітня та початку травня. Кількість метеорів, які можна побачити, варіюється для спостерігачів з Північної та Південної півкуль, від 10 до 85 відповідно. Традиційно тривають Аквариди з 19 квітня по 28 травня. Пік цьогоріч припадає на 5 травня.