Сразу два метеорных потока соединятся в небе в одну ночь: как наблюдать за зрелищем

В конце июля любители астрономии смогут наблюдать за двумя метеорными потоками, которые достигнут своего пика одновременно. Это создаст благоприятные условия для наблюдения за "падающими звездами", особенно при отсутствии яркого лунного света, который мог бы помешать этому зрелищу.

Как и когда наблюдать за метеорным дождем?

В ночь с 29 на 30 июля ожидается пик активности сразу двух метеорных потоков: Южных Дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. При условии темного неба можно будет увидеть до 25 метеоров в час, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Основным из них является поток Южные Дельта-Аквариды, который, по прогнозам, обеспечит до 20 "падающих звезд" в час. Этот метеорный дождь активен с 18 июля до 12 августа и известен своими слабыми метеорами, которые оставляют устойчивые следы. Его источником считается комета 96P/Machholz , диаметром около 6 километров, которая совершает оборот вокруг Солнца за 5,3 года.

, диаметром около 6 километров, которая совершает оборот вокруг Солнца за 5,3 года. Второй поток, Альфа-Каприкорниды, добавит к небесному шоу еще около 5-10 метеоров в час. Он активен с 7 июля по 15 августа. Метеоры этого потока обычно ярче, медленнее и более цветные, что делает их более заметными. Они происходят от кометы 169P/NEAT, диаметр которой составляет 3,2 километра, а орбитальный период – 4,2 года.

Оба потока получили свои названия от созвездий, из которых, как кажется, вылетают метеоры – это так называемый радиант. Для Южных Дельта-Акварид это созвездие Водолея, а для Альфа-Каприкорнид – созвездие Козерога. Поскольку эти созвездия находятся рядом, различить, какому потоку принадлежит метеор, бывает сложно.

Для успешного наблюдения в Украине стоит придерживаться нескольких советов: