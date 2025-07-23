Одразу два метеорні потоки поєднаються у небі в одну ніч: як спостерігати за видовищем

Наприкінці липня любителі астрономії зможуть спостерігати за двома метеорними потоками, які досягнуть свого піку одночасно. Це створить сприятливі умови для спостереження за "зорями, що падають", особливо за відсутності яскравого місячного світла, яке могло б завадити цьому видовищу.

Як і коли спостерігати за метеорним дощем?

У ніч з 29 на 30 липня очікується пік активності відразу двох метеорних потоків: Південних Дельта-Акварид та Альфа-Каприкорнід. За умови темного неба можна буде побачити до 25 метеорів на годину, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Основним з них є потік Південні Дельта-Аквариди, який, за прогнозами, забезпечить до 20 "зірок, що падають" на годину. Цей метеорний дощ активний з 18 липня до 12 серпня і відомий своїми слабкими метеорами, які залишають стійкі сліди. Його джерелом вважається комета 96P/Machholz , діаметром близько 6 кілометрів, яка робить оберт навколо Сонця за 5,3 року.

, діаметром близько 6 кілометрів, яка робить оберт навколо Сонця за 5,3 року. Другий потік, Альфа-Каприкорніди, додасть до небесного шоу ще близько 5-10 метеорів на годину. Він активний з 7 липня по 15 серпня. Метеори цього потоку зазвичай яскравіші, повільніші та більш кольорові, що робить їх помітнішими. Вони походять від комети 169P/NEAT, діаметр якої становить 3,2 кілометра, а орбітальний період – 4,2 року.

Обидва потоки отримали свої назви від сузір'їв, з яких, як здається, вилітають метеори – це так званий радіант. Для Південних Дельта-Акварид це сузір'я Водолія, а для Альфа-Каприкорнід – сузір'я Козерога. Оскільки ці сузір'я знаходяться поруч, розрізнити, якому потоку належить метеор, буває складно.

Для успішного спостереження в Україні варто дотримуватися кількох порад: