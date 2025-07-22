Що відомо про нову зірку та її майбутнє?

Бетельгейзе – одна з найяскравіших зір на нічному небі, розташована в сузір'ї Оріона. Це червоний гігант, який перебуває на фінальній стадії свого життя. Маса Бетельгейзе перевищує сонячну в 16-19 разів, а радіус – приблизно в 764 рази. Через свої величезні розміри вона живе недовго і, за прогнозами, протягом наступних 100 000 років вибухне як наднова, пише 24 Канал з посиланням на офіційний пресреліз NSF NOIRLab.

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Однією з головних таємниць Бетельгейзе були дивні коливання її яскравості. Якщо коротший цикл у 400 днів вчені пояснювали внутрішніми пульсаціями, то довший, шестирічний цикл, залишався загадкою. Хтось припускав, що це через хмару пилу, яка періодично закриває зорю від нас, інші взагалі спекулювали сферами Дайсона. Нове відкриття дає відповідь: причиною є невелика зірка-супутник, що обертається навколо гіганта. Помітити її було вкрай складно через сліпучу яскравість Бетельгейзе.

Для своїх висновків астрономи використали метод спекл-зображень, який дозволяє мінімізувати спотворення від земної атмосфери. Хоча впевненість у виявленні поки невисока, характеристики об'єкта ідеально збігаються з прогнозами.

Нову зорю вже назвали. Оскільки "Бетельгейзе" з арабської означає "рука велетки", її супутнику запропонували ім'я Сіварха, що означає "її браслет".

Характеристики зорі Сіварха такі:

Вона має масу приблизно в 1,6 раза більшу за Сонце.

Обертається навколо Бетельгейзе на відстані близько 4 астрономічних одиниць (це менше, ніж відстань від Сонця до Юпітера).

Період обертання становить 5,94 року, що відповідає таємничому циклу коливань.

Сіварха – молода зірка, у ядрі якої ще не почався термоядерний синтез. Однак її життя, ймовірно, так ніколи й не почнеться повноцінно. Коли Бетельгейзе вибухне, її супутник опиниться прямо в епіцентрі вибухової хвилі й буде знищений. Найцікавіше, що обидві, ймовірно, народилися разом. Але через розміри Бетельгейзе вже є старою, а Сіварха – ще молода за мірками вигоряння їхнього матеріалу.

Наступна можливість для спостереження за Сівархою з'явиться в листопаді 2027 року. Вчені сподіваються отримати чіткіші зображення цієї приреченої зірки.