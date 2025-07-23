Як і коли спостерігати за метеорним дощем?

У ніч з 29 на 30 липня очікується пік активності відразу двох метеорних потоків: Південних Дельта-Акварид та Альфа-Каприкорнід. За умови темного неба можна буде побачити до 25 метеорів на годину, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Основним з них є потік Південні Дельта-Аквариди, який, за прогнозами, забезпечить до 20 "зірок, що падають" на годину. Цей метеорний дощ активний з 18 липня до 12 серпня і відомий своїми слабкими метеорами, які залишають стійкі сліди. Його джерелом вважається комета 96P/Machholz , діаметром близько 6 кілометрів, яка робить оберт навколо Сонця за 5,3 року.

, діаметром близько 6 кілометрів, яка робить оберт навколо Сонця за 5,3 року. Другий потік, Альфа-Каприкорніди, додасть до небесного шоу ще близько 5-10 метеорів на годину. Він активний з 7 липня по 15 серпня. Метеори цього потоку зазвичай яскравіші, повільніші та більш кольорові, що робить їх помітнішими. Вони походять від комети 169P/NEAT, діаметр якої становить 3,2 кілометра, а орбітальний період – 4,2 року.

Обидва потоки отримали свої назви від сузір'їв, з яких, як здається, вилітають метеори – це так званий радіант. Для Південних Дельта-Акварид це сузір'я Водолія, а для Альфа-Каприкорнід – сузір'я Козерога. Оскільки ці сузір'я знаходяться поруч, розрізнити, якому потоку належить метеор, буває складно.

Для успішного спостереження в Україні варто дотримуватися кількох порад: