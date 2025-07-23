Як і коли спостерігати за метеорним дощем?
У ніч з 29 на 30 липня очікується пік активності відразу двох метеорних потоків: Південних Дельта-Акварид та Альфа-Каприкорнід. За умови темного неба можна буде побачити до 25 метеорів на годину, пише 24 Канал з посиланням на LiveScience.
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- Основним з них є потік Південні Дельта-Аквариди, який, за прогнозами, забезпечить до 20 "зірок, що падають" на годину. Цей метеорний дощ активний з 18 липня до 12 серпня і відомий своїми слабкими метеорами, які залишають стійкі сліди. Його джерелом вважається комета 96P/Machholz, діаметром близько 6 кілометрів, яка робить оберт навколо Сонця за 5,3 року.
- Другий потік, Альфа-Каприкорніди, додасть до небесного шоу ще близько 5-10 метеорів на годину. Він активний з 7 липня по 15 серпня. Метеори цього потоку зазвичай яскравіші, повільніші та більш кольорові, що робить їх помітнішими. Вони походять від комети 169P/NEAT, діаметр якої становить 3,2 кілометра, а орбітальний період – 4,2 року.
Обидва потоки отримали свої назви від сузір'їв, з яких, як здається, вилітають метеори – це так званий радіант. Для Південних Дельта-Акварид це сузір'я Водолія, а для Альфа-Каприкорнід – сузір'я Козерога. Оскільки ці сузір'я знаходяться поруч, розрізнити, якому потоку належить метеор, буває складно.
Для успішного спостереження в Україні варто дотримуватися кількох порад:
- Найкращий час для спостережень – передсвітанкові години, коли небо найтемніше.
- Знайдіть місце подалі від міських вогнів, щоб уникнути світлового забруднення.
- Дайте своїм очам близько 20-30 хвилин, щоб звикнути до темряви.
- Спрямуйте погляд у напрямку південної частини неба, де будуть знаходитись сузір'я Водолія та Козерога.
- Спеціальне обладнання, як-от телескопи чи біноклі, не потрібне, адже метеори найкраще видно неозброєним оком.
- Щоб знайти потрібні сузір'я, ви також можете скористатися мобільними застосунками, на кшталт Sky Guide чи Star Walk – там ви зможете легко знайти інформацію про різні космічні об'єкти завдяки доповненій реальності. Просто наведіть камеру на небо й дивіться на екрані, яке сузір'я перед вами.