Как и когда наблюдать за метеорным дождем?

В ночь с 29 на 30 июля ожидается пик активности сразу двух метеорных потоков: Южных Дельта-Акварид и Альфа-Каприкорнид. При условии темного неба можно будет увидеть до 25 метеоров в час, пишет 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Основным из них является поток Южные Дельта-Аквариды, который, по прогнозам, обеспечит до 20 "падающих звезд" в час. Этот метеорный дождь активен с 18 июля до 12 августа и известен своими слабыми метеорами, которые оставляют устойчивые следы. Его источником считается комета 96P/Machholz , диаметром около 6 километров, которая совершает оборот вокруг Солнца за 5,3 года.

, диаметром около 6 километров, которая совершает оборот вокруг Солнца за 5,3 года. Второй поток, Альфа-Каприкорниды, добавит к небесному шоу еще около 5-10 метеоров в час. Он активен с 7 июля по 15 августа. Метеоры этого потока обычно ярче, медленнее и более цветные, что делает их более заметными. Они происходят от кометы 169P/NEAT, диаметр которой составляет 3,2 километра, а орбитальный период – 4,2 года.

Оба потока получили свои названия от созвездий, из которых, как кажется, вылетают метеоры – это так называемый радиант. Для Южных Дельта-Акварид это созвездие Водолея, а для Альфа-Каприкорнид – созвездие Козерога. Поскольку эти созвездия находятся рядом, различить, какому потоку принадлежит метеор, бывает сложно.

Для успешного наблюдения в Украине стоит придерживаться нескольких советов: