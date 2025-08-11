Звездопад Персеиды 2025: когда и как увидеть метеорный поток
- Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года, но наблюдение осложнит полнолуние, снижая видимость на 75%.
- Для лучших условий наблюдения рекомендуется выбрать место с минимальным световым загрязнением, избегать использования смартфонов и дождаться предрассветных часов для возможности увидеть Юпитер и Венеру.
- Эксперты советуют не смотреть прямо на радиант Персеид, а направлять взгляд на 45 градусов в сторону для лучшего наблюдения метеоров, используя приложения с дополненной реальностью для определения расположения созвездия Персея.
Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 12 на 13 августа 2025 года. Это явление, вызванное обломками кометы Свифта-Таттла, ежегодно радует яркими метеорами. Впрочем в этом году наблюдения усложнит полнолуние. Как подготовиться, чтобы не пропустить это космическое шоу и как лучше за ним наблюдать – рассказываем далее.
Обычно во время метеорного потока можно увидеть от 50 до 100 метеоров в час. Однако в этом году яркая Луна, которая будет почти полной после Осетрового полнолуния 9 августа, значительно усложнит наблюдения и видимость упадет на 75%, об этом 24 Каналу рассказал Никита Литвинов, популяризатор науки и автор Universe Space Tech.
Смотрите также Планеты с океанами лавы на поверхности: как астрономы готовятся изучать эти странные миры
Что такое метеорный поток и почему Персеиды?
Метеорный поток – небесное явление, возникающее, когда Земля проходит через шлейф пыли. Для наземных наблюдателей это выглядит так, что из определенной точки неба (она называется радиантом) вылетают "падающие звезды". В случае с Персеидами, метеоры вылетают с неба, где расположено созвездие Персея. Именно поэтому поток получил такое название, объясняет Никита.
Как комфортно наблюдать Персеиды?
Специально для читателей 24 Канала Никита Литвинов дал несколько важных советов, которые помогут повысить шанс успешного наблюдения. Вот рекомендации, которые стоит учесть:
- Во-первых, выберите место с минимальным световым загрязнением. Лучше всего отправиться за город, где городские огни не будут мешать.
- Во-вторых, лунный свет можно частично заблокировать, спрятавшись в тени здания или дерева, чтобы он не ослеплял, но небо оставалось открытым.
- В-третьих, (и это уже совет от автора) избегайте использования смартфонов или других устройств, ведь их экраны ухудшают адаптацию глаз к темноте. Дайте глазам 15–20 минут, чтобы привыкнуть к низкому освещению.
Лучшее время для наблюдений – с полуночи до рассвета, когда небо темнее, а Земля повернута к потоку метеоров.
Лучшее место для наблюдения – подальше от города / Фото Ludovico Bee / Unsplash
Кстати, наблюдатели, которые дождутся предрассветных часов, получат "бонус" в виде Юпитера и Венеры, которые будут недалеко друг от друга у горизонта, отмечает Никита.
Как мы уже писали выше, метеоры Персеид кажутся такими, что вылетают из созвездия Персея, которое является их радиантом. Однако эксперты советуют не смотреть прямо на эту точку, а направлять взгляд на 45 градусов в сторону от нее – так вы увидите больше метеоров.
Чтобы найти созвездие Персея, можно воспользоваться приложениями с дополненной реальностью, такими как Sky Guide или Star Walk. Они помогут определить расположение созвездия, просто направив камеру телефона на небо. После этого отложите гаджет, чтобы не отвлекаться.
Если в этом году Персеиды увидеть не удастся, не расстраивайтесь. Уже в декабре 2025 года состоится метеорный поток Геминиды, для которого условия наблюдения будут значительно лучше из-за отсутствия яркой Луны.
Часті питання
Что такое метеорный поток Персеиды и почему его так называют?
Метеорный поток Персеиды - это небесное явление, возникающее, когда Земля проходит через шлейф пыли кометы Свифта-Таттла. Для наземных наблюдателей это выглядит как "падающие звезды" из определенной точки неба, называемой радиантом. Персеиды получили свое название от созвездия Персея, из которого, как это выглядит на небе, выходят метеоры.
Как лучше наблюдать за Персеидами?
Чтобы повысить шанс успешного наблюдения, выберите место с минимальным световым загрязнением - лучше всего отправиться за город. Лунный свет можно частично заблокировать, спрятавшись в тени здания или дерева. Избегайте использования смартфонов, чтобы адаптировать глаза к темноте, и дайте им 15–20 минут на привыкание к низкому освещению.
Какое лучшее время для наблюдения за Персеидами?
Лучшее время для наблюдений - с полуночи до рассвета, когда небо наиболее темное. В предрассветные часы можно увидеть "бонус" в виде Юпитера и Венеры, которые будут недалеко друг от друга у горизонта.