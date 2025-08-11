Метеорний потік Персеїди досягне піку в ніч з 12 на 13 серпня 2025 року. Це явище, спричинене уламками комети Свіфта-Таттла, щороку радує яскравими метеорами. Втім цьогоріч спостереження ускладнить повня. Як підготуватися, щоб не пропустити це космічне шоу і як краще за ним спостерігати – розповідаємо далі.

Зазвичай під час метеорного потоку можна побачити від 50 до 100 метеорів на годину. Проте цього року яскравий Місяць, який буде майже повним після Осетрової повні 9 серпня, значно ускладнить спостереження і видимість впаде на 75%, про це 24 Каналу розповів Микита Литвинов, популяризатор науки і автор Universe Space Tech.

Що таке метеорний потік і чому Персеїди?

Метеорний потік – небесне явище, що виникає, коли Земля проходить через шлейф пилу. Для наземних спостерігачів це виглядає так, що з певної точки неба (вона називається радіантом) вилітають "падаючі зірки". У випадку з Персеїдами, метеори вилітають з неба, де розташоване сузір'я Персея. Саме тому потік отримав таку назву, пояснює Микита.

Як комфортно спостерігати Персеїди?

Спеціально для читачів 24 Каналу Микита Литвинов дав кілька важливих порад, які допоможуть підвищити шанс успішного спостереження. Ось рекомендації, які варто врахувати:

По-перше , оберіть місце з мінімальним світловим забрудненням. Найкраще вирушити за місто, де міські вогні не заважатимуть.

, оберіть місце з мінімальним світловим забрудненням. Найкраще вирушити за місто, де міські вогні не заважатимуть. По-друге , місячне світло можна частково заблокувати, сховавшись у тіні будівлі чи дерева, щоб воно не засліплювало, але небо залишалося відкритим.

, місячне світло можна частково заблокувати, сховавшись у тіні будівлі чи дерева, щоб воно не засліплювало, але небо залишалося відкритим. По-третє, (і це вже порада від автора) уникайте використання смартфонів чи інших пристроїв, адже їхні екрани погіршують адаптацію очей до темряви. Дайте очам 15–20 хвилин, щоб звикнути до низького освітлення.

Найкращий час для спостережень – з опівночі до світанку, коли небо найтемніше, а Земля повернута до потоку метеорів.



Найкраще місце для спостереження – подалі від міста / Фото Ludovico Bee / Unsplash

До речі, спостерігачі, які дочекаються передсвітанкових годин, отримають "бонус" у вигляді Юпітера та Венери, які будуть недалеко одне від одного біля горизонту, наголошує Микита.

Як ми вже писали вище, метеори Персеїд здаються такими, що вилітають із сузір'я Персея, яке є їхнім радіантом. Однак експерти радять не дивитися прямо на цю точку, а спрямовувати погляд на 45 градусів убік від неї – так ви побачите більше метеорів.

Щоб знайти сузір'я Персея, можна скористатися застосунками з доповненою реальністю, такими як Sky Guide або Star Walk. Вони допоможуть визначити розташування сузір'я, просто направивши камеру телефона на небо. Після цього відкладіть ґаджет, щоб не відволікатися.

Якщо цього року Персеїди побачити не вдасться, не засмучуйтесь. Уже в грудні 2025 року відбудеться метеорний потік Гемініди, для якого умови спостереження будуть значно кращими через відсутність яскравого Місяця.