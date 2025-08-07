Лавові світи – це екзопланети, які за щільністю схожі на Землю, але обертаються так близько до своїх зірок, що їхня денна сторона розжарена до екстремальних температур, пояснює 24 Канал. Щоб краще зрозуміти ці світи, міжнародна команда вчених під керівництвом Йоркського університету в Канаді розробила теоретичну модель, яка описує їхній розвиток протягом мільярдів років. Про це вони розповіли у спільній заяві York U.

Як науковці збираються досліджувати такі світи?

Таке близьке розташування до материнських зірок призводить до того, що гірські породи на поверхні цих планет плавляться утворюючи цілі океани магми. Такі планети "припливно заблоковані", тобто одна їхня півкуля завжди освітлена, а інша – вічно занурена в темряву.

Хоча процеси на лавових планетах значно інтенсивніші, вони подібні до тих, що сформували кам'янисті планети в нашій Сонячній системі.

Модель науковців з York U показує, що з часом склад цих планет змінюється. На межі магматичного океану постійно утворюються кристали, що призводить до хімічного розділення компонентів між твердою та рідкою фазами.

Цей процес впливає на склад силікатної атмосфери, яка утворюється над розплавленою поверхнею. Вивчаючи цю атмосферу, можна визначити вік планети: атмосфера старої планети хімічно відрізнятиметься від атмосфери молодої.



Ілюстрація демонструє внутрішню структуру лавових планет в холодному стані / Фото York U

Ще один ключ до віку – температура нічної сторони. Молоді лавові планети мають відносно теплу темну сторону (близько 1227 °C) через тепло від внутрішніх процесів. З часом, коли внутрішнє ядро охолоджується, нічна сторона стає значно холоднішою.

Ці дані можна буде отримати за допомогою космічного телескопа "Джеймс Вебб", який вже має п'ять запланованих програм для вивчення лавових світів. Телескоп здатний вимірювати температуру нічної сторони та аналізувати склад атмосфери.

Завдяки цій теоретичній роботі команда дослідників отримала 100 годин спостережень на "Веббі". Як зазначають науковці, це важливий крок, щоб перейти від статичного уявлення про екзопланети до розуміння їхньої повної історії розвитку.

До речі, нещодавно космічний телескоп Джеймса Вебба виявив понад 300 загадкових червоних об'єктів, які існували через 600 мільйонів років після Великого вибуху. Ці об'єкти можуть бути надмасивними зірками, які вибухали як наднові з колапсом ядра, створюючи ранні чорні діри, що згодом стали зародками супермасивних чорних дір.