Межзвездная комета 3I/ATLAS позеленела и изменила яркость на пути к Земле

Свежие снимки, сделанные телескопом Gemini North на Гавайях, подтверждают, что межзвездная комета 3I/ATLAS стала ярче и зеленее после прохождения мимо Солнца в октябре. Рост активности может указывать на новые мощные выбросы кометного вещества, поскольку объект стремительно движется к точке максимального сближения с нашей планетой на следующей неделе.

Новые изображения были получены 26 ноября с помощью телескопа Gemini North, расположенного на вершине спящего вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Они фиксируют комету в одной из самых активных фаз, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Почему комета меняет окраску?

Дело в том, что интенсивное солнечное излучение, при сближении космического тела с нашей звездой, нагрело поверхность объекта, что повлекло сублимацию льда. Этот процесс высвобождает в космос огромное количество пыли и газа, формируя яркую облачную атмосферу (ком) вокруг ядра и длинный сияющий хвост.

Для получения детального изображения команда астрономов использовала четыре фильтра: синий, красный, оранжевый и зеленый. Анализ показал, что газ в коме теперь имеет слабый зеленый оттенок, чего не наблюдали несколько месяцев назад.



Фото кометы 3I/ATLAS сделанное обсерваторией GEMINI / Фото NSF NOIRLab

Причина изменения цвета не связана с внеземными цивилизациями. Как объясняют представители NOIRLab (Национальной научно-исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии NSF), среди газов, вырывающихся из недр 3I/ATLAS, присутствует двухатомный углерод (C2). Именно эта молекула, состоящая из двух атомов углерода, излучает зеленый свет, объясняет Phys.org.

Насколько это привычное явление?

Многие кометы нашей Солнечной системы, например, прошлогодняя "Мать драконов" 12P/Pons-Brooks или недавно открытая C/2025 F2 (SWAN), демонстрируют похожее зеленое свечение под воздействием Солнца. Однако интересно, что во время первых наблюдений телескопом Gemini South в Чили в конце августа – за несколько месяцев до сближения со звездой – 3I/ATLAS имела отчетливо более красный оттенок.

Это свидетельствует о том, что нагрев заставляет комету высвобождать новые типы молекул, давая ученым подсказки относительно ее химического состава.

Когда 3I/ATLAS приблизится к Земле?

Комета достигнет ближайшей точки к Земле 19 декабря, пролетев на безопасном расстоянии 270 миллионов километров. Астрономы не исключают новых сюрпризов.

Поведение объекта во время остывания после удаления от Солнца остается непредсказуемым. Часто тепло проникает внутрь ядра с задержкой, что может спровоцировать испарение новых химических веществ или внезапные вспышки активности уже после прохождения перигелия.

Интересные факты о 3I/ATLAS