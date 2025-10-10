Недавно обнаруженный межзвездный объект, комета 3I/ATLAS, демонстрирует нетипичное поведение во время своего путешествия через нашу Солнечную систему. Этот космический путешественник, прибывший из другой звездной системы, заставил астрономов пересмотреть устоявшиеся теории о формировании планет и распространении ингредиентов для жизни во Вселенной.

Что выяснили на этот раз о 3I/ATLAS?

В новом исследовании, о котором пишет Live Science, ученые впервые доказали наличие воды в составе 3I/ATLAS. Хотя это и так было понятно, поскольку все кометы состоят преимущественно изо льда, теперь это подтверждено наблюдениями. Однако главная неожиданность заключается в том, когда именно это обнаружили. Дело в том, что этот таинственный во всех смыслах объект начал активно терять воду на удивление рано, находясь на значительном расстоянии от Солнца. С помощью космической обсерватории NASA Neil Gehrels Swift астрономы зафиксировали следы гидроксила (OH) – побочного продукта распада воды под действием ультрафиолета. Это произошло, когда комета находилась почти втрое дальше от Солнца, чем Земля, то есть в регионе, где обычно водяной лед на кометах остается замерзшим, пишет 24 Канал.

Смотрите также Такого не ожидали: странное зеленое свечение загадочной кометы 3I/ATLAS озадачило ученых

По расчетам исследователей, комета выбрасывала около 40 килограммов воды каждую секунду, что сопоставимо с мощностью пожарного шланга, включенного на полную силу. Это открытие стало первым четким доказательством того, что вода существует за пределами Солнечной системы, а межзвездные объекты могут содержать и распространять этот ключевой ингредиент для возникновения жизни. Таким образом химические основы для нашего выживания или выживания других существ можно найти в разных регионах Вселенной.

С момента своего открытия в июле 2025 года, комета 3I/ATLAS привлекла пристальное внимание ученых. Наблюдения показывают, что она мчится сквозь нашу систему со скоростью более 210 000 км/ч по необычно прямой траектории. Данные космического телескопа "Хаббл" позволили предположить, что максимальный диаметр кометы достигает около 5,6 километра, что делает ее, вероятно, самым большим из когда-либо виденных межзвездных объектов.

Также существует гипотеза, что 3I/ATLAS может быть на 3 миллиарда лет старше нашей Солнечной системы, что делает ее самой старой из известных комет.

Этот визит стал третьим зафиксированным случаем появления межзвездного объекта после сигарообразного астероида 1I/Оумуамуа в 2017 году и кометы 2I/Борисов в 2019 году. Интересно, что каждый из этих "гостей" имел свои уникальные черты. Оумуамуа был сухим, Борисов оказался богатым на угарный газ, а ATLAS удивляет ранними выбросами. И стоит отметить, что это касается не только воды.

Дело в том, что в начале октября ученые сообщили похожую новость, но о никеле и железе, как писало издание Futurism. Международная группа астрономов обнаружила в газовом шлейфе кометы 3I/ATLAS аномально высокую концентрацию паров этих двух элементов. И это бы никого, видимо, не удивило, если бы не та же причина, что актуальна и для воды: комета находится слишком далеко от Солнца, чтобы все это начало испаряться сейчас. Эта аномалия пока не разгадана, хотя у учёных есть несколько предположений о причинах.

Такое разнообразие характеристик у разных межзвездных объектов свидетельствует о широком спектре условий формирования планет и комет во Вселенной. Каждый новый путешественник, прибывающий из-за пределов нашей системы, заставляет переписывать знания о том, как образуются планеты вокруг других звезд.