Межзвездный "садовник": комета 3I/ATLAS может иметь все необходимое, чтобы засеять жизнь в других мирах

Третий в истории межзвездный объект, посетивший нашу Солнечную систему, удивил ученых своим составом. Исследователи NASA обнаружили на нем значительные запасы метанола и цианистого водорода.

Эти вещества считаются фундаментальными строительными блоками для возникновения живых организмов, ведь они играют ключевую роль в синтезе белков и аминокислот, из которых состоят ДНК и РНК, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Почему химический состав этого объекта так важен для науки?

Открытие сделано астрохимиком Мартином Кординером и его коллегами из Центра космических полетов имени Годдарда NASA. Используя комплекс радиотелескопов ALMA в Чили, команда просканировала объект 3I/ATLAS, который считается кометой.

Результаты исследования, описаны в новой научной статье на сайте arxiv.org, обнаружили не просто следы, а огромное количество газообразного метанола и цианистого водорода. Такая концентрация газов стала неожиданностью, поскольку эти соединения являются важными прекурсорами для формирования жизни.

По словам Кординера, в кометах нашей Солнечной системы такие молекулы, как цианистый водород и метанол, обычно встречаются лишь в мизерных количествах и не являются основными компонентами, подчеркнул он в комментарии изданию New Scientist. Зато в этой "чужой" комете они чрезвычайно распространены.

Анализ данных ALMA показал, что эти газы выходят из скалистого ядра 3I/ATLAS, а также присутствуют в значительных объемах в коме – газопылевой оболочке вокруг ядра.

Ученые подсчитали, что около восьми процентов общего испарения с поверхности объекта составляет именно метанол. Это примерно в четыре раза больше, чем в типичных кометах нашей системы.

Почему это важная находка?

Авторы исследования отмечают, что такие показатели обогащения молекулами являются одними из самых высоких среди всех когда-либо измеренных комет. По мнению ученых, химическая сложность, которая ведет к жизни, вряд ли возможна без образования метанола, что делает эту находку особенно интригующей.

Дальнейшие наблюдения за кометой вблизи перигелия (ближайшей точки к Солнцу) и во время ее удаления помогут лучше понять состав этого визитера из другой звездной системы.

Между тем известный астроном из Гарварда Ави Лоеб, который часто выдвигает "смелые" гипотезы об инопланетном происхождении межзвездных объектов, прокомментировал это открытие в своем блоге на платформе Medium.

По его мнению, аномально высокое соотношение метанола к цианистому водороду указывает на "дружественную природу" объекта. Леб предполагает, что 3I/ATLAS может быть своеобразным "межзвездным садовником", что подтверждает теорию панспермии – занесения жизни на Землю подобными космическими телами миллиарды лет назад.