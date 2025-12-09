Міжзоряний "садівник": комета 3I/ATLAS може мати все необхідне, щоб засіяти життя в інших світах

Третій в історії міжзоряний об'єкт, що завітав у нашу Сонячну систему, здивував науковців своїм складом. Дослідники NASA виявили на ньому значні запаси метанолу та ціаністого водню.

Ці речовини вважаються фундаментальними будівельними блоками для виникнення живих організмів, адже вони відіграють ключову роль у синтезі білків та амінокислот, з яких складаються ДНК і РНК, розповідає 24 Канал з посиланням на Futurism.

Чому хімічний склад цього об'єкта такий важливий для науки?

Відкриття зроблене астрохіміком Мартіном Кордінером та його колегами з Центру космічних польотів імені Ґоддарда NASA. Використовуючи комплекс радіотелескопів ALMA у Чилі, команда просканувала об'єкт 3I/ATLAS, який вважається кометою.

Результати дослідження, описані у новій науковій статті на сайті arxiv.org, виявили не просто сліди, а величезну кількість газоподібного метанолу та ціаністого водню. Така концентрація газів стала несподіванкою, оскільки ці сполуки є важливими прекурсорами для формування життя.

За словами Кордінера, у кометах нашої Сонячної системи такі молекули, як ціаністий водень і метанол, зазвичай зустрічаються лише в мізерних кількостях і не є основними компонентами, наголосив він у коментарі виданню New Scientist. Натомість у цій "чужій" кометі вони надзвичайно поширені.

Аналіз даних ALMA показав, що ці гази виходять зі скелястого ядра 3I/ATLAS, а також присутні у значних обсягах у комі – газопиловій оболонці навколо ядра.

Науковці підрахували, що близько восьми відсотків загального випаровування з поверхні об'єкта становить саме метанол. Це приблизно в чотири рази більше, ніж у типових кометах нашої системи.

Чому це важлива знахідка?

Автори дослідження зазначають, що такі показники збагачення молекулами є одними з найвищих серед усіх коли-небудь виміряних комет. На думку вчених, хімічна складність, яка веде до життя, навряд чи можлива без утворення метанолу, що робить цю знахідку особливо інтригуючою.

Подальші спостереження за кометою поблизу перигелію (найближчої точки до Сонця) та під час її віддалення допоможуть краще зрозуміти склад цього візитера з іншої зіркової системи.

Тим часом відомий астроном з Гарварду Аві Лоеб, який часто висуває "сміливі" гіпотези про інопланетне походження міжзоряних об'єктів, прокоментував це відкриття у своєму блозі на платформі Medium.

На його думку, аномально високе співвідношення метанолу до ціаністого водню вказує на "дружню природу" об'єкта. Леб припускає, що 3I/ATLAS може бути своєрідним "міжзоряним садівником", що підтверджує теорію панспермії – занесення життя на Землю подібними космічними тілами мільярди років тому.