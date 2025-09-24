NASA активно готовится к первой за более чем полвека пилотируемой миссии к Луне. Четыре астронавта отправятся в историческое путешествие на корабле Orion. Агентство наконец обозначило достаточно конкретные временные рамки для запуска, подчеркивая, что главным приоритетом остается безопасность экипажа и успешное выполнение всех тестовых задач.

Какие вызовы стоят перед миссией и как их преодолевают?

Космическое агентство США определило, что миссия Artemis 2 может стартовать не ранее 5 февраля 2026 года, причем этот запуск состоится ночью. В общем NASA имеет несколько пятидневных "окон" для запуска в феврале, марте и апреле 2026 года, а самой поздней возможной датой является 26 апреля. Представители агентства подчеркнули, что хотя они стремятся к как можно более раннему старту, окончательное решение будет зависеть от полной готовности и безопасности, пишет 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Эта десятидневная миссия станет первым пилотируемым полетом в рамках программы Artemis, которая имеет целью вернуть людей на Луну. Экипаж состоит из четырех опытных астронавтов, которые уже провели репетицию полета. Командиром назначен Рид Вайзмен из NASA, а пилотом – его коллегу Виктора Гловера. К ним присоединятся специалисты миссии Кристина Кох и Джереми Гансен от Канадского космического агентства.



Экипаж миссии NASA Artemis 2 / Фото NASA/Джош Валькарсель

Полет состоится на борту космического корабля Orion, который выведет на орбиту сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS). Миссия пройдет по траектории "свободного возвращения". Это означает, что корабль облетит Луну, не выходя на ее орбиту и не совершая посадку, после чего гравитация направит его обратно к Земле.

Во время полета астронавты будут находиться от Луны на расстоянии более 9 260 километров – значительно дальше, чем любая предыдущая миссия. По словам руководителя полета Джеффа Радигана, из-за этого Луна будет выглядеть для них несколько меньшим, чем для экипажей "Аполлонов".

Предыдущие миссии и проблемы

Несмотря на то, что на борту будут люди, Artemis 2 все еще является испытательным полетом. Ему предшествовала беспилотная миссия Artemis 1 в ноябре 2022 года, которая выявила ряд технических проблем.

Изначально запуск Artemis 2 планировался на 2025 год, но его перенесли на 2026-й из-за непредсказуемого повреждения теплозащитного щита капсулы Orion во время возвращения на Землю. Инженеры NASA тщательно изучили эту проблему. Они выяснили, что чрезмерное обугливание было вызвано определенными температурными условиями. Для Artemis 2 была разработана новая траектория входа в атмосферу, которая позволит избежать перегрева.

Кроме того, команда учла опыт задержек при запуске Artemis 1, вызванных утечками жидкого водорода. Для устранения этой проблемы были внесены изменения в конструкцию стартовой площадки и скорректирован процесс заправки ракеты. По словам директора по запускам Чарли Блэквелл-Томпсон, во время первой миссии команда много узнала о взаимосвязи между скоростью потока горючего, давлением и рисками утечек.

В настоящее время ракета SLS для миссии Artemis 2 почти полностью собрана в здании вертикальной сборки в Космическом центре Кеннеди. К ней уже прикреплены твердотопливные ускорители, а в ближайшие недели будет установлена капсула Orion с адаптером. NASA планирует продемонстрировать полностью собранную ракету уже в октябре. Главной целью миссии остается безопасное возвращение экипажа на Землю.