NASA готовит три новых марсианских вертолета с уникальными технологиями на борту

Американское космическое агентство планирует новую марсианскую миссию SkyFall, в состав которой входят три вертолета, разработанные для поиска водяного льда. Аппараты будут искать жизненно важные ресурсы для будущих астронавтов на глубине нескольких метров с помощью уникальных гибких антенн.

Как будет работать радар SkyFall?

После успешной работы марсианского вертолета Ingenuity, который исследовал планету с 2021 по 2024 год, специалисты NASA подготовили следующий шаг. Проект SkyFall предусматривает запуск трех летательных аппаратов – одного большего и двух меньших. Главной целью миссии станет поиск подповерхностного водяного льда, необходимого для будущих пилотируемых экспедиций, пишет Universe Today.

Вертолеты будут сканировать верхний слой марсианского реголита на глубине до 5 метров. Орбитальные спутники способны фиксировать только глубокие залежи льда на глубине в несколько десятков метров, однако они не видят мелководные ресурсы, до которых астронавтам будет проще всего добраться.

Единственный способ дистанционно обнаружить неглубокий подповерхностный лед – это летать низко над землей. Благодаря низкому и медленному полету вертолет SkyFall сможет получать радиолокационные изображения, которые четко покажут границу между сухим грунтом и льдом,

– говорит ведущий научный сотрудник по радиолокационным приборам SkyFall в Лаборатории реактивного движения НАСА Эдриан Танг.

Для проведения радиолокационной разведки каждый аппарат будет оснащен подповерхностным радаром сверхширокого частотного диапазона – от 500 до 2500 мегагерц. Длинные волны обеспечат проникновение вглубь на несколько метров, а короткие позволят детально изучить верхние слои почвы.

Традиционным антеннам для работы в этом спектре потребовалась бы длина около 48 сантиметров и открытый обзор поверхности. Между тем минимальный клиренс между корпусом вертолета и поверхностью Марса составляет всего 15 сантиметров. Из-за таких ограничений команда выбрала плоскую изогнутую антенну Vivaldi. Она изготовлена из металлизированных тканей и гибких материалов, что позволило уменьшить ее размеры для условий сухого марсианского грунта.

Хотя нам удалось существенно уменьшить антенну, она все равно примерно в 1,5 раза длиннее ножек вертолета. Это означает, что во время посадки антенна должна сгибаться, а если аппарат приземлится на камень, она согнется еще сильнее. Но когда вертолет снова взлетит, она должна вернуться в исходное положение для сбора данных,

– заявила Кристин Гебара, руководительница механической части подповерхностного радара SkyFall в JPL.

Конструкцию антенны защитили полиэстером, слоями прочного материала Vectran, который ранее использовался в амортизационных подушках роверов Spirit и Opportunity, а также пружинами из гибкого стекловолокна и магниевым креплением.

Инженеры испытали прототип в Лаборатории экологических испытаний JPL. Они подвергали антенну многократным изгибам, имитируя сотни посадок на марсианские камни, испытывали ее в термокамере с экстремально низкими и высокими температурами и проверяли передачу сигналов в электромагнитной камере. Устройство успешно выдержало испытания, которые в 2 раза превышают требуемый ресурс в 200 посадок, сохранив качество сигнала.

Когда планируется запуск миссии

Сейчас команда создает инженерную модель для вибрационных испытаний, полевых тестов и проверки на специальной площадке Mars Yard. Запуск миссии SkyFall запланирован на конец 2028 года на борту космического аппарата Space Reactor-1 Freedom, который станет первой межпланетной миссией человечества с ядерной энергетической установкой.