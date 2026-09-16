Передовой телескоп Nancy Grace Roman сможет работать гораздо дольше, чем планировалось изначально

Новый космический телескоп НАСА имени Нэнси Грейс Роман еще даже не вышел на рабочую орбиту, а уже превзошел первоначальные ожидания ученых. Благодаря сверхточной работе ракеты и экономии массы миссия сможет продлиться не 10, а как минимум 22 года.

Как телескопу удалось сэкономить топливо

Как сообщает издание Universe Today, ракета Falcon Heavy компании SpaceX с телескопом на борту была запущена 30 августа 2026 года из Космического центра имени Кеннеди. Ракета вывела аппарат на орбиту с исключительной точностью, что позволило существенно сократить расход топлива на последующие маневры.

Благодаря тщательному планированию нашей команды по орбитальной динамике, блестящему выполнению операционной группой и точному запуску SpaceX, у Roman есть топливо как минимум на 22 года потенциальных научных операций,

– прокомментировал директор Центра космических полетов имени Годдарда NASA Джейми Данн.

Помимо удачного старта, ключевую роль сыграла масса аппарата. При разработке специалисты всегда закладывают максимальные риски. На этапе проектирования в 2015 году полная масса аппарата с топливом должна была составить 4166 килограммов со скромным запасом в 107 килограммов топлива. Впоследствии проект разросся, и массу оценивали в 9800 килограммов. Однако перед самым запуском реальная масса телескопа составила всего 8056 килограммов. Благодаря этому появилось место для дополнительного топлива.

Масса космического аппарата меняется на протяжении всего процесса проектирования и строительства, поэтому мы рассчитываем бюджет топлива на основе установленного максимального значения, чтобы не остаться ни с чем. Мы также отслеживаем необходимое количество топлива на основе фактической массы во время интеграции и тестирования, чтобы убедиться, что у нас есть запас. Поскольку масса Roman оказалась меньше, чем мы рассчитывали, мы смогли заполнить топливные баки до их полной вместимости, а не только настолько, насколько это было необходимо для 10-летнего срока службы,

– добавила руководительница направления силовых установок проекта Roman в Центре Годдарда Элисон Рао.

Рекордная экономия при коррекции курса

Первую коррекцию курса аппарат выполнил 31 августа с точностью более 99 процентов. Благодаря меньшему весу телескопа на трехминутный маневр израсходовали всего 18 килограммов топлива из 200 килограммов заложенного лимита. Это менее 10 процентов от предусмотренного объема.

Благодаря такой точности следующая коррекция и выход на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 в декабре потребуют значительно меньше ресурсов. На орбите телескоп будет корректировать свое положение примерно каждые 28 дней, расходуя минимум топлива. Все это обеспечит дополнительные 12 лет наблюдений.

Чем займется обсерватория в космосе

Первые пять лет работы телескоп посвятит исследовательской базе Core Community Surveys. Следующий 5-летний этап будет отведен программе General Observer, которая откроет доступ к наблюдениям всем ученым мира (на данный момент подготовлено около 50 программ-кандидатов). Дополнительные 12 лет работы также будут использованы для этой программы, расширения основных обзоров и тестирования коронографа для будущих поисков экзопланет.

Изначально проект назывался WFIRST, а диаметр его зеркала составлял 1,5 метра. Впоследствии обсерваторию переименовали в честь первой руководительницы астрономического отдела NASA и оснастили зеркалом диаметром 2,4 метра, которое изначально было создано для американского шпионского спутника. После выхода на орбиту L2 телескоп пройдет настройку и начнет передавать первые научные данные.