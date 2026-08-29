Законно ли обучать модели ИИ на книгах, защищенных авторским правом

Современные чат-боты, такие как ChatGPT или Gemini, обучаются на сотнях миллионов литературных произведений без согласия их авторов. Писатели возмущены, ведь технологии угрожают их заработку, однако юридическая сторона этого вопроса оказалась гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Тонкая грань между обучением и кражей

Последние судебные процессы в Соединенных Штатах Америки демонстрируют, что правовая система просто не успевает за стремительным развитием технологий искусственного интеллекта. Один из самых громких прецедентов произошел в прошлом году, когда судья вынес судьбоносное решение по делу против известной компании Anthropic. Суд обязал разработчиков выплатить колоссальную сумму компенсации в размере 1,5 миллиарда долларов группе авторов, чьи книги использовались для обучения языковых моделей.

Однако самое интересное кроется в деталях: судья признал сам процесс обучения ИИ абсолютно законным, а гигантский штраф наложил лишь за то, что компания скачивала литературу из пиратских теневых библиотек в интернете.

Чтение книг против копирования

Судья Уильям Алсуп в упомянутом деле Anthropic сравнил работу искусственного интеллекта с обычным писателем, который читает труды своих предшественников, чтобы научиться ремеслу и создать что-то принципиально новое, а не просто скопировать или заменить оригинал. Такая трактовка играет на руку большим технологическим корпорациям, для которых даже огромные штрафы являются ничтожными расходами. Например, компания Anthropic прогнозирует годовой доход в размере около 200 миллиардов долларов к 2028 году. Поэтому выплата полутора миллиардов долларов выглядит лишь небольшим налогом на развитие технологий.

Я считаю это в целом хорошей новостью для разработчиков искусственного интеллекта, поскольку судья приравнял обучение моделей к чтению и усвоению материала, а не к его копированию,

– прокомментировала эксперт по технологическому праву Кэти Хэллис.

Она добавила, что классическое авторское право защищает произведения от копирования, но новейшие законы не ограничивают потребление, опыт или простое чтение литературы.

Устаревшие законы и доктрина добросовестного использования

Основная проблема заключается в том, что действующий американский закон об авторском праве был принят еще в 1976 году. Юристы вынуждены применять правила полувековой давности к технологиям будущего, которые полностью меняют глобальный рынок труда. В настоящее время большинство споров вращается вокруг юридического термина "трансформативное использование". Это часть доктрины добросовестного использования, которая позволяет использовать защищенные материалы без разрешения для критики, пародии или обучения. Однако суды оценивают каждый случай отдельно, учитывая, создает ли новый продукт прямую конкуренцию оригиналу.

Сейчас все очень обеспокоены, поскольку судебная практика остается чрезвычайно противоречивой, а законодательство просто не успевает за прогрессом,

– заявил старший юрист и основатель практики интеллектуальной собственности в компании JWL International Джейсон Хендерсон.

Он отметил, что суды обычно выступают против обучения искусственного интеллекта, если конечный продукт планируется использовать для прямой конкуренции на рынке с авторами первоисточника.

Конкуренция как главный критерий в суде

Ярким примером такого подхода стал судебный иск медиагиганта Thomson Reuters против исследовательской компании Ross Intelligence. Истцы обвинили конкурентов в копировании их юридического контента для создания собственной платформы на базе искусственного интеллекта. Судья постановил, что действия ответчиков не подпадают под доктрину добросовестного использования, потому что разработчики создавали новую платформу для прямого соперничества с Thomson Reuters.

Пока что обычным авторам трудно доказать в суде, что чат-боты напрямую конкурируют с художественной литературой, генерируя собственные тексты. Однако ситуацию дополнительно осложняет еще один прецедент. В деле под названием "Thaler против Perlmutter" суд признал, что контент, полностью сгенерированный искусственным интеллектом, вообще не подлежит защите авторским правом. Это создает новые вызовы, ведь теперь обществу придется искать инструменты для определения точного процента человеческого участия в написании книг.

Поскольку большинство судебных процессов против разработчиков ИИ до сих пор продолжаются, окончательные правила игры будут сформулированы еще не скоро. Однако, первые судебные решения уже сейчас определяют будущее всей технологической индустрии.