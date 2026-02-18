Пользователь Reddit купил "материнку" за бесценок, а внутри нашел клад на 1500 долларов

Пользователь Reddit приобрел подержанную материнскую плату за 50 долларов и обнаружил, что к ней подключены четыре NVMe SSD общей стоимостью более 1500 долларов. Продавец, по его словам, не ориентировался в комплектующих и установил цену ниже рыночной.

Пользователь под ником R550MAGIC2 рассказал, что заметил на маркетплейсе материнскую плату с чипсетом Z690 за 50 долларов. На фото он обратил внимание на радиаторы во всех четырех слотах NVMe – это могло свидетельствовать об установленных твердотельных накопителях. Эта история была опубликована на Reddit.

Как в комплекте с платой оказались SSD более чем на 1500 долларов?

После контакта с продавцом выяснилось, что тот не очень разбирается в компьютерном железе и просто ориентируется на более низкую цену по сравнению с eBay. Покупатель быстро договорился о встрече и за полчаса в пути дороги получил плату с одним погнутым контактом, но с четырьмя SSD.

Речь идет о модели MSI Pro Z690-A WiFi с такими накопителями: два по 4 ТБ WD Black SN850X, один 2 ТБ Corsair Force MP600 и один 2 ТБ Intel 670p. Общий объем хранилища составил 12 ТБ.

После форматирования и проверки в собственном ПК все накопители работали без проблем. Автор сообщения назвал это приятным сюрпризом на фоне роста цен на комплектующие.

По подсчетам Tom's Hardware, два 4 ТБ SSD можно оценить примерно в 450 долларов каждый. Таким образом, суммарная стоимость накопителей достигает примерно 1575 долларов – более чем в 30 раз больше, чем заплатил покупатель за всю плату.

Модели WD Black SN850X выпущены около четырех лет назад, но имеют хорошую репутацию по скорости и надежности. Intel 670p и Corsair Force MP600 уже сняты с производства и считаются менее выносливыми, однако их вполне можно использовать для резервного копирования или хранения менее критичных данных.

В комментариях на Reddit появились предположения, что компоненты могли быть похищены. Однако эта версия выглядит маловероятной – в случае кражи SSD можно было бы продать отдельно по рыночной цене. Вероятнее всего, продавец просто не обратил внимания на установленные накопители или не придал им значения во время продажи.