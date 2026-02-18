Користувач Reddit купив "материнку" за безцінь, а всередині знайшов скарб на 1500 доларів

Користувач Reddit придбав уживану материнську плату за 50 доларів і виявив, що до неї під’єднані чотири NVMe SSD загальною вартістю понад 1500 доларів. Продавець, за його словами, не орієнтувався в комплектуючих і встановив ціну нижче ринкової.

Користувач під ніком R550MAGIC2 розповів, що помітив на маркетплейсі материнську плату з чипсетом Z690 за 50 доларів. На фото він звернув увагу на радіатори у всіх чотирьох слотах NVMe – це могло свідчити про встановлені твердотілі накопичувачі. Ця історія була опублікована на Reddit.

Як у комплекті з платою опинилися SSD на понад 1500 доларів?

Після контакту з продавцем з’ясувалося, що той не дуже розбирається у комп’ютерному залізі та просто орієнтується на нижчу ціну порівняно з eBay. Покупець швидко домовився про зустріч і за пів години дороги отримав плату з одним погнутим контактом, але з чотирма SSD.

Йдеться про модель MSI Pro Z690-A WiFi з такими накопичувачами: два по 4 ТБ WD Black SN850X, один 2 ТБ Corsair Force MP600 та один 2 ТБ Intel 670p. Загальний обсяг сховища склав 12 ТБ.

Після форматування та перевірки у власному ПК всі накопичувачі працювали без проблем. Автор допису назвав це приємним сюрпризом на тлі зростання цін на комплектуючі.

За підрахунками Tom's Hardware, два 4 ТБ SSD можна оцінити приблизно у 450 доларів кожен. Таким чином, сумарна вартість накопичувачів сягає приблизно 1575 доларів – у понад 30 разів більше, ніж заплатив покупець за всю плату.

Моделі WD Black SN850X випущені близько чотирьох років тому, але мають добру репутацію щодо швидкості та надійності. Intel 670p і Corsair Force MP600 вже зняті з виробництва та вважаються менш витривалими, проте їх цілком можна використовувати для резервного копіювання чи зберігання менш критичних даних.

У коментарях на Reddit з’явилися припущення, що компоненти могли бути викрадені. Однак ця версія виглядає малоймовірною – у разі крадіжки SSD можна було б продати окремо за ринковою ціною. Найімовірніше, продавець просто не звернув уваги на встановлені накопичувачі або не надав їм значення під час продажу.