Хакеры провели атаку на правительственные ресурсы Литвы, однако ничего не взяли

Министерство внутренних дел Литвы сообщило о гибридной кибератаке на свои внутренние сети. Злоумышленники проникли в правительственную систему, однако новые меры безопасности позволили специалистам своевременно выявить угрозу и остановить дальнейшее распространение компьютерного червя.

Подробности инцидента и реакция властей

Целью хакеров стала информационная система EPEKIS, отвечающая за предоставление государственных услуг и выдачу документов. Еще с 2018 года эта платформа работает в режиме архива, где хранятся данные иностранцев, обращавшихся за гражданством Литвы. Хотя киберпреступники сформировали отдельные наборы данных, правоохранительные органы не зафиксировали факта их скачивания или похищения, пишет LRT.

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас отметил, что в ходе этой гибридной операции злоумышленники могли задействовать платформы искусственного интеллекта. В последнее время страна страдает от регулярных цифровых атак. В мае прокуратура начала расследование в связи с утечкой более 600 тысяч записей из Реестра недвижимости, которые хакеры получили благодаря похищенным учетным записям сотрудников Департамента миграции.

Не исключаем, что для этой атаки могла быть задействована платформа искусственного интеллекта. Это еще раз доказывает, что возможности кибератак развиваются чрезвычайно стремительно,

– сказал министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас.

После предыдущих инцидентов правительственные чиновники внедрили двухэтапную аутентификацию и усилили мониторинг трафика. Несмотря на давление враждебных группировок, именно эти защитные барьеры позволили быстро перехватить контроль.

В результате предыдущих утечек информации руководители ответственных департаментов уже покинули свои посты. Нынешний случай расследует Бюро уголовной полиции Литвы.