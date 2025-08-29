Анализ данных, собранных аппаратом NASA InSight, обнаружил в мантии Марса огромные каменные глыбы. Ученые считают, что это следы мощных столкновений с астероидами, которые произошли около 4,5 млрд лет назад. Это открытие превращает Марс в уникальную геологическую "капсулу времени" для изучения ранней истории Солнечной системы.

Хотя миссия посадочного модуля NASA InSight завершилась еще в 2022 году, собранные им данные продолжают удивлять ученых. Благодаря первому сверхчувствительному сейсмометру, установленному на Марсе в 2018 году, исследователи из NASA смогли заглянуть вглубь планеты, рассказывает 24 Канал.

Что рассказали сейсмические волны о прошлом Марса?

Анализ 1319 зафиксированных "марсотрусов" показал, что в мантии Красной планеты скрыты загадочные структуры – разбросанные каменные глыбы размером до 4 километров.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science 28 августа 2025 года, эти образования являются свидетелями бурной молодости Марса.

Около 4,5 млрд лет назад планета подвергалась интенсивной бомбардировке астероидами и протопланетами. Энергия от этих столкновений была настолько колоссальной, что плавила огромные участки поверхности, образуя магматические океаны и "утапливая" обломки коры и астероидов глубоко в мантию.

В отличие от Земли, Марс не имеет тектонических плит, поэтому его недра не перемешивались в течение миллиардов лет. Именно эта геологическая "пассивность" позволила сохранить следы древних катаклизмов. На нашей планете конвекция в мантии давно стерла бы подобные доказательства.

Как это удалось обнаружить?

Ученые обнаружили эти структуры, анализируя, как высокочастотные сейсмические волны от падения метеоритов замедляются, проходя через эти участки с другим составом. Компьютерное моделирование подтвердило, что это действительно чужеродный материал, погруженный в мантию в результате ударов.

Это открытие делает Марс уникальной "капсулой времени", хранящей летопись ранней Солнечной системы, недоступную на Земле. Медленное развитие марсианской мантии может дать ключ к пониманию внутреннего строения других скалистых миров, таких как Венера и Меркурий, где также отсутствует тектоническая активность.

Почему Марс так интересен для ученых?

Mars является объектом пристального внимания ученых по нескольким фундаментальным причинам, которые охватывают поиск внеземной жизни, понимание эволюции планет и будущее человечества в космосе. Это не просто соседняя планета, а уникальная природная лаборатория.

Главный интерес к Марсу связан с возможностью существования на нем жизни, по крайней мере в прошлом.

Многочисленные миссии предоставили убедительные доказательства того, что миллиарды лет назад на Марсе существовали реки, озера и, возможно, даже океаны. Аппараты, такие как роверы Curiosity и Perseverance, обнаружили высохшие русла, дельты рек и минералы, образующиеся только в воде, например гипс и гематит.

Миссия Perseverance, например, работает в кратере Езеро, который когда-то был большим озером, и ее основная цель – поиск биосигнатур, то есть признаков древней микробной жизни. Наличие воды в прошлом и открытие сложных органических молекул в марсианском грунте подпитывают надежду, что когда-то на Красной планете могли существовать примитивные формы жизни.

Что общего у Марса и Земли?

Изучение Марса помогает лучше понять климатические процессы на Земле. Ученые считают, что когда-то Марс имел более густую атмосферу и теплый климат, что поддерживал жидкую воду на поверхности. Однако со временем он потерял большую часть своей атмосферы, превратившись в холодную пустыню.

Понимание причин этого драматического климатического изменения позволяет моделировать будущее земного климата и оценивать последствия потери атмосферы или глобальных изменений.