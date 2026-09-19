NASA готовит "Старлайнер" к новым полетам после инцидентов, из–за чего астронавты оказались в космосе

SpaceX планирует завершить эксплуатацию Crew Dragon в ближайшие годы, поэтому NASA ищет другой корабль для полетов на низкую околоземную орбиту. Основным кандидатом вновь стал Starliner от Boeing.

NASA планирует заказать у Boeing еще две пилотируемые миссии на корабле Starliner, а также частично профинансировать ремонт его двигателей и помочь сертифицировать запуск на новой ракете. Об этих планах сообщили источники Ars Technica.

Почему NASA снова делает ставку на Starliner?

Для NASA это вынужденный шаг на фоне планов SpaceX завершить эксплуатацию Crew Dragon. Американскому космическому агентству требуется как минимум один дополнительный корабль, способный доставлять астронавтов на низкую околоземную орбиту и возвращать их на Землю.

Сейчас основная проблема заключается в том, что Starliner запускается на ракете Atlas V компании United Launch Alliance. ULA планирует завершить использование Atlas V после запуска шести ракет, оставшихся в ее запасах. Все они уже предназначены для миссий Starliner. Поэтому Boeing придется адаптировать корабль к другой ракете. NASA, по данным источников, готова помочь с процессом сертификации нового носителя.

Почему вокруг Starliner возникло столько вопросов?

Проблемы корабля стали особенно очевидны во время его первого пилотируемого испытания в 2024 году. В июне 2024 года "Starliner" доставил астронавтов NASA Суниту Уильямс и Барри Уилмора на Международную космическую станцию. Изначально предполагалось, что их миссия продлится всего около восьми дней.

Однако во время полета у корабля возникли технические проблемы. В частности, инженеры обнаружили утечки гелия и неисправности двигателей ориентации. Из-за этого NASA и Boeing решили не рисковать возвращением экипажа на "Старлайнере".

Корабль вернулся на Землю без астронавтов, а Уильямс и Уилмор оставались на МКС еще примерно девять месяцев. В конце концов они вернулись на Землю на борту Crew Dragon.

Этот инцидент привлек значительное внимание мировых СМИ и вызвал критику в адрес как Boeing, так и NASA. Несмотря на это, обе стороны не отказались от программы Starliner.

Когда Starliner снова полетит?

Для полноценной сертификации Starliner необходимо сначала провести еще одну важную миссию – Starliner-1 без экипажа. NASA еще в феврале заявляла о значительном прогрессе в работе над устранением технических проблем корабля и надеялась провести беспилотный запуск в апреле. Однако этого не произошло.

По состоянию на июнь 2026 года дата запуска Starliner-1 оставалась на рассмотрении. Если эта миссия будет успешной, Starliner сможет перейти к следующему этапу сертификации. По данным Ars Technica, после успешного завершения испытаний корабль потенциально получит разрешение на пять последующих пилотируемых миссий.

Когда именно Starliner вновь отправится в космос, пока неизвестно. Программа Starliner обошлась Boeing в более чем 2 миллиарда долларов. Одной из дополнительных проблем программы остается ее стоимость.

В 2025 году общие финансовые потери Boeing от программы Starliner превысили 2 миллиарда долларов. NASA также потратила на разработку и сертификацию этого корабля значительно больше средств, чем на Crew Dragon.

В отличие от Starliner, корабль SpaceX уже продемонстрировал стабильную работу в рамках программы Commercial Crew. Он успешно завершил 13 пилотируемых миссий к МКС. В то же время NASA продолжает использовать Crew Dragon в качестве основного проверенного варианта.

SpaceX продолжит полеты Crew Dragon до 2030 года

Несмотря на планы завершить программу Crew Dragon, NASA недавно предоставила SpaceX новый контракт на 946 миллионов долларов.

Он предусматривает еще три пилотируемые миссии к МКС и продлевает срок действия контракта до 2030 года. Таким образом, NASA получила дополнительное время для подготовки альтернативы. В то же время новый контракт не означает, что SpaceX отказалась от планов постепенного вывода Crew Dragon из эксплуатации.

Президент и генеральный директор SpaceX Гвинн Шотвелл на этой неделе заявила о необходимости дать Boeing возможность использовать Starliner.

"Они должны летать на своем корабле. Правительство заплатило за него много денег. У них должна быть возможность его использовать", – сказала Шотвелл во время выступления в подкасте All-In.

Это означает, что у NASA фактически две параллельные задачи: продолжать использовать Crew Dragon, пока он доступен, и одновременно добиться готовности Starliner к регулярным пилотируемым полетам.

NASA нужен запасной вариант для будущих орбитальных станций

Проблема выходит за рамки самой конкуренции между Boeing и SpaceX. NASA планирует завершить эксплуатацию МКС примерно к 2030 году. Параллельно частные компании уже разрабатывают новые коммерческие орбитальные станции, которые должны прийти на смену нынешней лаборатории.

Для NASA это означает необходимость обеспечить стабильный транспорт между Землей и будущими орбитальными объектами. Если Crew Dragon останется в эксплуатации до 2030 года, у агентства будет больше времени на подготовку Starliner. Но после завершения программы SpaceX НАСА понадобится другой сертифицированный пилотируемый корабль.

Поэтому даже после сложного дебюта Starliner остается важной частью планов NASA по будущим полетам на низкую околоземную орбиту. Агентство готово вкладывать дополнительные средства и ресурсы, чтобы довести корабль Boeing до полной сертификации.