NASA отправляется в Долину Смерти, чтобы протестировать "марсианские" дроны

После успеха вертолета Ingenuity NASA продолжает развивать технологии для новых дронов, которые будут работать на Марсе. Инженеры JPL отправились в калифорнийскую Долину Смерти, чтобы протестировать программное обеспечение и камеры будущих аппаратов в ландшафтах, похожих на марсианские.

Ingenuity, который прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в 2021 году, стал прорывом для NASA: аппарат совершил 72 полета вместо запланированных нескольких и помогал картографировать территорию для ровера. Но в начале 2024 года один из его роторов был поврежден, поэтому полеты стали невозможными. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Digital Trends.

Что именно NASA тестирует в Долине Смерти и зачем это нужно?

Несмотря на это, успех Ingenuity вдохновил инженеров Лаборатории реактивного движения NASA на создание нового поколения марсианских дронов. Для работы над их программным обеспечением и системами навигации команда отправилась в районы, напоминающие Марс своим рельефом. Одним из таких мест стала Долина Смерти в Калифорнии - сухая и каменистая местность, которая хорошо подходит для полевых экспериментов.

Во время недавней экспедиции инженеры испытывали новое ПО, запуская дрон над участками Mars Hill и дюнами Mesquite Flats. По словам исследователя и пилота дронов JPL Роланда Броккерса, Ingenuity хорошо работал над местностью с четкими визуальными ориентирами, но имел трудности на ровных участках с минимальной текстурой. Новые аппараты должны быть более универсальными и безопасно преодолевать такие зоны, в частности песчаные дюны.

Как пишет NASA, испытания уже помогли ускорить развитие проекта: команда выяснила, как различные камеры и фильтры улучшают способность дрона отслеживать движение над поверхностью, а также протестировала алгоритмы, позволяющие аппарату находить безопасные места для посадки на сложном рельефе - например, на Mars Hill.

Геолог JPL Натан Уильямс, который работал над эксплуатацией Ingenuity, объяснил, что полевые тесты дают значительно более широкое представление, чем компьютерные модели или спутниковые снимки. Он отметил, что научно ценные зоны редко расположены в простой местности, поэтому новое поколение дронов должно быть готовым работать в труднодоступных районах.

Это не первый раз, когда NASA использует Долину Смерти как полигон для техники. Еще в 1970-х там испытывали оборудование перед запуском марсианских аппаратов Viking. Позже инженеры также тестировали системы точного приземления для Perseverance, в частности элементы, которые поднимали на борт пилотируемых вертолетов.