NASA вирушає до Долини Смерті, щоб протестувати "марсіанські" дрони

Після успіху гелікоптера Ingenuity NASA продовжує розвивати технології для нових дронів, які працюватимуть на Марсі. Інженери JPL вирушили до каліфорнійської Долини Смерті, щоб протестувати програмне забезпечення та камери майбутніх апаратів у ландшафтах, схожих на марсіанські.

Ingenuity, який прибув на Марс разом із ровером Perseverance у 2021 році, став проривом для NASA: апарат здійснив 72 польоти замість запланованих кількох і допомагав картографувати територію для ровера. Але на початку 2024 року один із його роторів був пошкоджений, тож польоти стали неможливими. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Digital Trends.

Що саме NASA тестує у Долині Смерті і навіщо це потрібно?

Попри це, успіх Ingenuity надихнув інженерів Лабораторії реактивного руху NASA на створення нового покоління марсіанських дронів. Для роботи над їхнім програмним забезпеченням та системами навігації команда вирушила у райони, що нагадують Марс своїм рельєфом. Одним із таких місць стала Долина Смерті у Каліфорнії — суха та кам’яниста місцевість, яка добре підходить для польових експериментів.

Під час недавньої експедиції інженери випробовували нове ПЗ, запускаючи дрон над ділянками Mars Hill і дюнами Mesquite Flats. За словами дослідника та пілота дронів JPL Роланда Броккерса, Ingenuity добре працював над місцевістю з чіткими візуальними орієнтирами, але мав труднощі на рівних ділянках із мінімальною текстурою. Нові апарати мають бути універсальнішими і безпечно долати такі зони, зокрема піщані дюни.

Як пише NASA, випробування вже допомогли пришвидшити розвиток проєкту: команда з’ясувала, як різні камери та фільтри покращують здатність дрона відстежувати рух над поверхнею, а також протестувала алгоритми, що дозволяють апарату знаходити безпечні місця для посадки на складному рельєфі — наприклад, на Mars Hill.

Геолог JPL Натан Вільямс, який працював над експлуатацією Ingenuity, пояснив, що польові тести дають значно ширше уявлення, ніж комп’ютерні моделі чи супутникові знімки. Він зазначив, що науково цінні зони рідко розташовані у простій місцевості, тому нове покоління дронів має бути готовим працювати у важкодоступних районах.

Це не перший раз, коли NASA використовує Долину Смерті як полігон для техніки. Ще у 1970-х там випробовували обладнання перед запуском марсіанських апаратів Viking. Пізніше інженери також тестували системи точного приземлення для Perseverance, зокрема елементи, які піднімали на борт пілотованих гелікоптерів.