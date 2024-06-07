Древние наскальные рисунки в Судане изображают Сахару, полную зелени

В Судане нашли наскальные рисунки лодок и скота, сделанные не менее 4 тысяч лет назад. Они показывают, что в то время по крайней мере часть нынешней территории пустыни Сахара могла быть зеленым пастбищем, идеально подходящим для разведения крупного рогатого скота.

Детали открытия

Археологи были удивлены, когда обнаружили несвойственные этим территориям произведения искусства на 16 новых скальных участках посреди Восточной пустыни (также известной как Атбай), песчаного и бесплодного ландшафта, который является частью Сахары и простирается через Судан. Древние рисунки изображают флотилию лодок и скота, давая представление о зеленом прошлом пустыни до того, как изменения климата трансформировали регион тысячи лет назад.

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Расположение этого места удивляет по двум причинам: оно находится далеко от ближайшего водоема, озера Нубия, которое расположено на расстоянии более 97 километров, а засушливый ландшафт не является идеальным для выращивания скота, как, например, крупного рогатого скота, изображенного на рисунках.

Наскальная живопись крупного рогатого скота очень важна, поскольку скот больше не может жить в этой гиперзасушливой пустыне. Это говорит нам о том, что люди, которые создали это искусство, имели тесную связь со скотом,

– говорит ведущий автор исследования Джулиен Купер, археолог из Университета Маккуори в Сиднее.

Исследователи считают, что тематика произведений искусства - в частности, единственный рисунок коровы, которую ведет пастух, — является четким доказательством того, что этот суровый ландшафт когда-то был гораздо более гостеприимным пастбищем.



Древние наскальные рисунки изображают пастуха и корову / Фото Atbai Survey Project

Джулиен Купер добавляет, что это одно из лучших доказательств для демонстрации изменения климата в регионе в период, который ученые называют "африканским влажным периодом". В это время, около 5 000 лет назад, Сахара была намного более влажной, и пастухи бродили по пустыням в поисках пастбищ. Сегодня только выносливые животные, такие как верблюды и козы, могут выжить в этой пустыне.

Поскольку многие рисунки были выбиты на скале, что требует некоторого времени, археологи считают, что тот, кто их создал, вероятно, находился в этой местности достаточно долго.



Археологи увидели наскальные рисунки с изображением лодок, хотя место находки находится за много километров от ближайшего водоема / Фото Atbai Survey Project

"Рисунки лодок совсем другие, и мы считаем, что они имеют отношение к людям с реки Нил, которые путешествовали в пустыню. Некоторые из этих людей также могли быть речными пастухами-скотоводами, которые временно сделали пустыню своим домом, тогда как другие, возможно, отправились в пустыню в поисках минеральных богатств, в частности, золота. На данном этапе мы не можем знать наверняка", – сказал археолог.

Исследователи считают, что, какой она является сегодня, заставив людей переселиться на более зеленые пастбища вдоль Нила.

После 3 000 года до нашей эры "местная пустыня стала слишком сухой для регулярного выпаса скота. Ученые считают, что это был переломный момент в истории всего региона. Некоторые из этих скотоводов остались в пустыне, но обменяли свой скот на более выносливых животных, таких как козы, тогда как другие ушли из пустыни к Нилу, где они сыграли важную роль в истории формирования городских государств в Египте и Нубии.