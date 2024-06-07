Стародавні наскальні малюнки у Судані зображують Сахару, повну зелені

У Судані знайшли наскельні малюнки човнів і худоби, зроблені не менше ніж 4 тисячі років тому. Вони показують, що в той час принаймні частина нинішньої території пустелі Сахара могла бути зеленим пасовищем, що ідеально підходило для розведення великої рогатої худоби.

Деталі відкриття

Археологи були здивовані, коли виявили невластиві цим територіям витвори мистецтва на 16 нових скельних ділянках посеред Східної пустелі (також відомої як Атбай), піщаного та безплідного ландшафту, який є частиною Сахари та простягається через Судан. Стародавні малюнки зображують флотилію човнів і худоби, даючи уявлення про зелене минуле пустелі до того, як зміни клімату трансформували регіон тисячі років тому.

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Розташування цього місця дивує з двох причин: воно знаходиться далеко від найближчої водойми, озера Нубія, яке розташоване на відстані понад 97 кілометрів, а посушливий ландшафт не є ідеальним для вирощування худоби, як, наприклад, великої рогатої худоби, зображеної на малюнках.

Наскельний живопис великої рогатої худоби дуже важливий, оскільки худоба більше не може жити в цій гіперзасушливій пустелі. Це говорить нам про те, що люди, які створили це мистецтво, мали тісний зв'язок з худобою,

– каже провідний автор дослідження Джулієн Купер, археолог з Університету Маккуорі в Сіднеї.

Дослідники вважають, що тематика творів мистецтва — зокрема, єдиний малюнок корови, яку веде пастух, — є чітким доказом того, що цей суворий ландшафт колись був набагато більш гостинним пасовищем.



Давні наскальні малюнки зображують пастуха і корову / Фото Atbai Survey Project

Джулієн Купер додає, що це один із найкращих доказів для демонстрації зміни клімату в регіоні в період, який вчені називають "африканським вологим періодом". У цей час, близько 5 000 років тому, Сахара була набагато вологішою, і пастухи блукали пустелями в пошуках пасовищ. Сьогодні лише витриваліші тварини, такі як верблюди та кози, можуть вижити в цій пустелі.

Оскільки багато малюнків були вибиті на скелі, що потребує деякого часу, археологи вважають, що той, хто їх створив, імовірно, перебував у цій місцевості досить довго.



Археологи побачили наскальні малюнки із зображенням човнів, хоча місце знахідки знаходиться за багато кілометрів від найближчої водойми / Фото Atbai Survey Project

"Малюнки човнів зовсім інші, і ми вважаємо, що вони мають відношення до людей з річки Ніл, які мандрували в пустелю. Деякі з цих людей також могли бути річковими пастухами-скотарями, які тимчасово зробили пустелю своєю домівкою, тоді як інші, можливо, вирушили в пустелю в пошуках мінеральних багатств, зокрема, золота. На даному етапі ми не можемо знати напевно", – сказав археолог.

Дослідники вважають, що, якою вона є сьогодні, змусивши людей переселитися на зеленіші пасовища вздовж Нілу.

Після 3 000 року до нашої ери "місцева пустеля стала занадто сухою для регулярного випасу худоби. Вчені вважають, що це був переломний момент в історії всього регіону. Деякі з цих скотарів залишилися в пустелі, але обміняли свою худобу на більш витривалих тварин, таких як кози, тоді як інші пішли з пустелі до Нілу, де вони відіграли важливу роль в історії формування міських держав в Єгипті та Нубії.