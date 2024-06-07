Детали открытия

Археологи были удивлены, когда обнаружили несвойственные этим территориям произведения искусства на 16 новых скальных участках посреди Восточной пустыни (также известной как Атбай), песчаного и бесплодного ландшафта, который является частью Сахары и простирается через Судан. Древние рисунки изображают флотилию лодок и скота, давая представление о зеленом прошлом пустыни до того, как изменения климата трансформировали регион тысячи лет назад.

Смотрите также Первый в мире: археологи нашли резную фигурку лошади возрастом 35 000 лет

Расположение этого места удивляет по двум причинам: оно находится далеко от ближайшего водоема, озера Нубия, которое расположено на расстоянии более 97 километров, а засушливый ландшафт не является идеальным для выращивания скота, как, например, крупного рогатого скота, изображенного на рисунках.

Наскальная живопись крупного рогатого скота очень важна, поскольку скот больше не может жить в этой гиперзасушливой пустыне. Это говорит нам о том, что люди, которые создали это искусство, имели тесную связь со скотом,

– говорит ведущий автор исследования Джулиен Купер, археолог из Университета Маккуори в Сиднее.

Исследователи считают, что тематика произведений искусства - в частности, единственный рисунок коровы, которую ведет пастух, — является четким доказательством того, что этот суровый ландшафт когда-то был гораздо более гостеприимным пастбищем.



Древние наскальные рисунки изображают пастуха и корову / Фото Atbai Survey Project

Джулиен Купер добавляет, что это одно из лучших доказательств для демонстрации изменения климата в регионе в период, который ученые называют "африканским влажным периодом". В это время, около 5 000 лет назад, Сахара была намного более влажной, и пастухи бродили по пустыням в поисках пастбищ. Сегодня только выносливые животные, такие как верблюды и козы, могут выжить в этой пустыне.

Поскольку многие рисунки были выбиты на скале, что требует некоторого времени, археологи считают, что тот, кто их создал, вероятно, находился в этой местности достаточно долго.



Археологи увидели наскальные рисунки с изображением лодок, хотя место находки находится за много километров от ближайшего водоема / Фото Atbai Survey Project

"Рисунки лодок совсем другие, и мы считаем, что они имеют отношение к людям с реки Нил, которые путешествовали в пустыню. Некоторые из этих людей также могли быть речными пастухами-скотоводами, которые временно сделали пустыню своим домом, тогда как другие, возможно, отправились в пустыню в поисках минеральных богатств, в частности, золота. На данном этапе мы не можем знать наверняка", – сказал археолог.

Исследователи считают, что наскальные рисунки были сделаны до "африканского муссона", который превратил эту территорию в пустыню, какой она является сегодня, заставив людей переселиться на более зеленые пастбища вдоль Нила.

После 3 000 года до нашей эры "местная пустыня стала слишком сухой для регулярного выпаса скота. Ученые считают, что это был переломный момент в истории всего региона. Некоторые из этих скотоводов остались в пустыне, но обменяли свой скот на более выносливых животных, таких как козы, тогда как другие ушли из пустыни к Нилу, где они сыграли важную роль в истории формирования городских государств в Египте и Нубии.