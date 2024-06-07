Деталі відкриття

Археологи були здивовані, коли виявили невластиві цим територіям витвори мистецтва на 16 нових скельних ділянках посеред Східної пустелі (також відомої як Атбай), піщаного і безплідного ландшафту, який є частиною Сахари і простягається через Судан. Стародавні малюнки зображують флотилію човнів і худоби, даючи уявлення про зелене минуле пустелі до того, як зміни клімату трансформували регіон тисячі років тому.

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Розташування цього місця дивує з двох причин: воно знаходиться далеко від найближчої водойми, озера Нубія, яке розташоване на відстані понад 97 кілометрів, а посушливий ландшафт не є ідеальним для вирощування худоби, як, наприклад, великої рогатої худоби, зображеної на малюнках.

Наскальний живопис великої рогатої худоби дуже важливий, оскільки худоба більше не може жити в цій гіперзасушливій пустелі. Це говорить нам про те, що люди, які створили це мистецтво, мали тісний зв'язок з худобою,

– каже провідний автор дослідження Джулієн Купер, археолог з Університету Маккуорі в Сіднеї.

Дослідники вважають, що тематика творів мистецтва — зокрема, єдиний малюнок корови, яку веде пастух, — є чітким доказом того, що цей суворий ландшафт колись був набагато більш гостинним пасовищем.



Давні наскальні малюнки зображують пастуха і корову / Фото Atbai Survey Project

Джулієн Купер додає, що це один із найкращих доказів для демонстрації зміни клімату в регіоні в період, який вчені називають "африканським вологим періодом". У цей час, близько 5 000 років тому, Сахара була набагато вологішою, і пастухи блукали пустелями в пошуках пасовищ. Сьогодні лише витриваліші тварини, такі як верблюди та кози, можуть вижити в цій пустелі.

Оскільки багато малюнків були вибиті на скелі, що потребує деякого часу, археологи вважають, що той, хто їх створив, імовірно, перебував у цій місцевості досить довго.



Археологи побачили наскальні малюнки із зображенням човнів, хоча місце знахідки знаходиться за багато кілометрів від найближчої водойми / Фото Atbai Survey Project

"Малюнки човнів зовсім інші, і ми вважаємо, що вони мають відношення до людей з річки Ніл, які мандрували в пустелю. Деякі з цих людей також могли бути річковими пастухами-скотарями, які тимчасово зробили пустелю своєю домівкою, тоді як інші, можливо, вирушили в пустелю в пошуках мінеральних багатств, зокрема, золота. На даному етапі ми не можемо знати напевно", – сказав археолог.

Дослідники вважають, що наскальні малюнки були зроблені до "африканського мусону", який перетворив цю територію на пустелю, якою вона є сьогодні, змусивши людей переселитися на зеленіші пасовища вздовж Нілу.

Після 3 000 року до нашої ери "місцева пустеля стала занадто сухою для регулярного випасу худоби. Вчені вважають, що це був переломний момент в історії всього регіону. Деякі з цих скотарів залишилися в пустелі, але обміняли свою худобу на більш витривалих тварин, таких як кози, тоді як інші пішли з пустелі до Нілу, де вони відіграли важливу роль в історії формування міських держав в Єгипті та Нубії.