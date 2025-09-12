Ведущие украинские IT-компании MacPaw и N-iX объединили усилия для создания уникального продукта - настольной игры "Социальный Агент". Этот интерактивный проект призван в доступной форме объяснить принципы волонтерства, благотворительности и социальной ответственности, а также показать, как совместные усилия бизнеса и общества могут приводить к позитивным изменениям.

Что это, для кого это и зачем это?

Главная цель игры – продемонстрировать, что каждый человек способен влиять на позитивные сдвиги в обществе, начиная от небольших волонтерских инициатив и заканчивая масштабными системными решениями. "Социальный Агент" помогает разобраться в разнице между благотворительностью и волонтерством, знакомит с различными подходами к корпоративной социальной ответственности и наглядно показывает, как маленькие шаги складываются в большие достижения, рассказали 24 Каналу представители MacPaw.

Игровой процесс длится от 30 до 45 минут и рассчитан на командное взаимодействие. В комплект входят карточки с терминами и примерами реальных социальных инициатив, фишки репутации и визуальные подсказки, что делают процесс обучения динамичным и увлекательным. Играть можно в двух режимах: соревновательном, где участники конкурируют между собой, или кооперативном, где игроки объединяют усилия для достижения общей цели.

Игра будет полезной для широкой аудитории:

Корпоративные команды могут использовать ее как современный инструмент для тимбилдинга, что не только объединяет коллег, но и формирует общее видение социальной роли бизнеса.

Образовательные и неприбыльные организации получили интерактивный инструмент для объяснения сложных понятий во время лекций, тренингов и семинаров.

Взрослые и дети могут в интересной форме узнать, как работает социальная ответственность в Украине и мире, а также понять свою роль в этих процессах.

Чтобы распространить идеи социальной ответственности, MacPaw и N-iX объявили open call для образовательных учреждений, общественных организаций, молодежных центров и библиотек. Первые 30 организаций, что заполнят специальную форму, получат экземпляр игры "Социальный Агент" бесплатно. Это прекрасная возможность для преподавателей, тренеров и общественных активистов интегрировать новый инструмент в свою работу. Дедлайн подачи заявок – 16 сентября 2025 года.

Игра "Социальный Агент" / Фото MacPaw/N-iX

Представители компаний-разработчиков отмечают, что "Социальный Агент" – это способ превратить их многолетний опыт в сфере корпоративной социальной ответственности в доступный и интерактивный продукт. Они подчеркивают, что социальная ответственность начинается с простых шагов и касается каждого, а не только крупного бизнеса. Создание игры стало примером того, как технологические компании могут объединяться ради общего блага, делая важные знания доступными для всех.