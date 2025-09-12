Провідні українські IT-компанії MacPaw та N-iX об'єднали зусилля для створення унікального продукту – настільної гри "Соціальний Агент". Цей інтерактивний проєкт покликаний у доступній формі пояснити принципи волонтерства, благодійності та соціальної відповідальності, а також показати, як спільні зусилля бізнесу й суспільства можуть призводити до позитивних змін.

Що це, для кого це і навіщо це?

Головна мета гри – продемонструвати, що кожна людина здатна впливати на позитивні зрушення в суспільстві, починаючи від невеликих волонтерських ініціатив і закінчуючи масштабними системними рішеннями. "Соціальний Агент" допомагає розібратися в різниці між благодійністю та волонтерством, знайомить з різними підходами до корпоративної соціальної відповідальності й наочно показує, як маленькі кроки складаються у великі досягнення, розповіли 24 Каналу представники MacPaw.

Ігровий процес триває від 30 до 45 хвилин і розрахований на командну взаємодію. У комплект входять картки з термінами та прикладами реальних соціальних ініціатив, фішки репутації та візуальні підказки, що роблять процес навчання динамічним і захопливим. Грати можна у двох режимах: змагальному, де учасники конкурують між собою, або кооперативному, де гравці об'єднують зусилля для досягнення спільної мети.

Гра буде корисною для широкої аудиторії:

Корпоративні команди можуть використовувати її як сучасний інструмент для тімбілдингу, що не лише об'єднує колег, а й формує спільне бачення соціальної ролі бізнесу.

Освітні та неприбуткові організації отримали інтерактивний інструмент для пояснення складних понять під час лекцій, тренінгів та семінарів.

Дорослі та діти можуть у цікавій формі дізнатися, як працює соціальна відповідальність в Україні та світі, а також зрозуміти свою роль у цих процесах.

Щоб поширити ідеї соціальної відповідальності, MacPaw та N-iX оголосили open call для освітніх закладів, громадських організацій, молодіжних центрів та бібліотек. Перші 30 організацій, що заповнять спеціальну форму, отримають примірник гри "Соціальний Агент" безплатно. Це чудова можливість для викладачів, тренерів та громадських активістів інтегрувати новий інструмент у свою роботу. Дедлайн подачі заявок – 16 вересня 2025 року.

Гра "Соціальний Агент" / Фото MacPaw/N-iX

Представники компаній-розробників зазначають, що "Соціальний Агент" – це спосіб перетворити їхній багаторічний досвід у сфері корпоративної соціальної відповідальності на доступний та інтерактивний продукт. Вони підкреслюють, що соціальна відповідальність починається з простих кроків і стосується кожного, а не лише великого бізнесу. Створення гри стало прикладом того, як технологічні компанії можуть об’єднуватися заради спільного блага, роблячи важливі знання доступними для всіх.