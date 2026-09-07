Немецкая космическая ракета Spectrum вышла на орбиту после первой неудачной попытки

Немецкая компания Isar Aerospace осуществила исторический запуск ракеты Spectrum с космодрома Андейя в Норвегии и успешно вывела полезную нагрузку на низкую околоземную орбиту. Это первый случай в истории, когда частная европейская компания вышла на орбиту с помощью собственной ракеты-носителя.

Что мы знаем о Spectrum

Этот полет стал для ракеты уже вторым. Во время первого испытания в 2025 году ракета-носитель продержалась над стартовой площадкой всего 30 секунд, после чего упала в море. Нынешняя же миссия под названием "Onward and Upward" оказалась полностью успешной, пишет издание Euronews.

Spectrum имеет высоту 28 метров и диаметр 2 метра. Она оснащена десятью двигателями: девять установлены на первой ступени и один – на второй. Ракета-носитель была разработана для вывода на низкую околоземную орбиту грузов массой до 1000 килограммов.

В отличие от дебютного запуска, на этот раз ракета доставила шесть коммерческих и образовательных аппаратов. Среди них несколько спутников CubeSat и экспериментальное оборудование для тестирования новых технологий в космосе, что позволило европейским студентам получить практический опыт.

Запуск ракеты Spectrum: смотрите видео

A historic night for European spaceflight.



Huge congratulations to @danielmetzler and the entire @isaraerospace team on reaching orbit with Spectrum from continental Europe.



Spectrum quite literally rose to the challenge and delivered its payloads in low Earth orbit. An… pic.twitter.com/zTtvjMundV — Josef Aschbacher (@AschbacherJosef) September 6, 2026

Исторический шаг для европейской космической программы

Успешный запуск стал важной вехой для программы European Launcher Challenge от Европейского космического агентства (ESA). По условиям этой инициативы участники должны были осуществить орбитальный запуск до 2027 года, и немецкий стартап справился с этой задачей первым.

Этот запуск является историческим, поскольку европейский конкурент в секторе ракет-носителей впервые вышел на орбиту,

– говорит Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства.

Он также добавил, что компания Isar Aerospace, основанная всего восемь лет назад, сделала весомый шаг к созданию более разнообразного и автономного европейского космического сектора. Стартап получил поддержку в рамках программы ESA Boost! и бизнес-инкубатора агентства, а также победил в первом конкурсе микроносителей от Немецкого аэрокосмического центра (DLR), что и определило состав спутников для этого полета.

Директор по космическому транспорту ESA Жерельдин Нажа также поздравила команды разработчиков и отметила успех миссии.

Это первая европейская компания, которая вышла на орбиту с помощью собственной ракеты-носителя,

– отметила Жерельдин Нажа, директор по космическому транспорту ESA.

Она выразила надежду увидеть новые запуски уже в ближайшее время.

Борьба за космическую независимость Европы

Успех Isar Aerospace отражает общий подъем европейской экосистемы ракет-носителей. Другие частные компании также активизировали свою деятельность в рамках European Launcher Challenge. В частности, испанская фирма PLD Space из Аликанте уже заключает контракты по этой программе.

В конце августа ESA подписало с испанскими разработчиками соглашение на сумму 158,9 миллиона евро. Эти средства будут направлены на увеличение частоты запусков ракеты MIURA 5. Главная цель всех этих инициатив заключается в снижении зависимости Европы от иностранных ракет-носителей при выводе спутников на орбиту.