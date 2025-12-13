Климатические изменения в Арктике оказались частично необратимыми – чем это грозит Земле

Новые компьютерные моделирования показывают, что Арктика будет оставаться теплее примерно на 1,5°C, даже если концентрация углекислого газа в атмосфере вернется к доиндустриальному уровню. Регион также будет сохранять повышенный уровень осадков независимо от успеха проектов по очистке воздуха от углерода, поскольку накопленное в океанах тепло имеет длительный эффект инерции.

Даже при условии агрессивных сценариев удаления углекислого газа (CDR) климатические изменения в Арктике имеют необратимый характер, рассказывает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Почему охлаждение атмосферы не гарантирует быстрого восстановления ледников?

Сейчас уровень CO2 в атмосфере в полтора раза выше доиндустриальных показателей, а Арктика уже прогрелась более чем на 3°C. Предыдущие исследования, опубликованы в Geophysical Research Letters в марте, уже предупреждали, что площадь морского льда будет оставаться на 1 миллион квадратных километров меньше даже после устранения избытка углерода.

В новой научной работе Сяо Донг из Института физики атмосферы в Пекине вместе с коллегами использовал 11 независимых климатических моделей для прогнозирования будущего региона.

Впервые было обнаружено, что кроме температуры, повышенным останется и уровень осадков – примерно на 0,1 миллиметра в день.

Майкл Мередит из Британской антарктической службы, комментируя эти данные изданию New Scientist, заметил, что даже если атмосфера начнет охлаждаться, океан, который поглотил 90% тепла от глобального потепления, будет противодействовать этому процессу и продолжать нагревать Арктику в течение веков.

Ситуацию осложняют петли обратной связи, такие как исчезновение морского льда, что открывает темную воду для нагревания воздуха.

Результаты нового исследования

Исследователи проанализировали как абстрактные сценарии с резким ростом и падением уровня CO2, так и более реалистичные варианты, где человечество или немедленно сокращает выбросы, или наращивает технологии CDR с 2070 года. Во всех случаях до 2100 года Арктика оставалась теплее на 1,5°C с избыточными осадками, говорится в работе опубликованной в журнале Environmental Research Letters.

Интересно, что модели прогнозируют локальное снижение температуры и осадков только в зоне океана к югу от Гренландии и Исландии. Это свидетельствует о замедлении Атлантической меридиональной перекидной циркуляции (AMOC), которая переносит теплую воду из тропиков.

Марк Серрез из Национального центра данных о снеге и льде США также объяснил New Scientist, что такие последствия, как таяние вечной мерзлоты и Гренландского ледникового щита, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем, способствуя повышению уровня моря. Хотя исследование указывает на сохранение тепла в течение веков, в масштабе тысячелетий регион в конце концов должен остыть.